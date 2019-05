Bilo kakav napredak da postignemo po pitanju Kosova i Metohije, bićemo demokratija kakve nema u svijetu, primjetio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić komentarišući izvještaj Evropske komisije o napretku Srbije, u svjetlu činjenice da je rješavanje pitanja KiM zapravo ključna stvar ili prepreka, na putu ka EU.

Aleksandar Vučić / 24sata.info

Istakao je da se tu radi o tome da je EU riješila da vrši pritisak na Srbiju kao malu zemlju, i da se to "uvijek dešava kada je u pitanju Kosovo".



"Ali će napredak Srbije da vide građani. Sačuvaćemo mir, a vidjećemo veće plate i penzije sigurno", poručio je Vučić.



Na opasku da po prvi put predsjednik Republike nije primio izvještaj EK, Vučić kaže da su htjeli da mu donesu, ali da je imao druga posla.



Dodao je da je pročitao dio izvještaja i da je dobro što se u njemu konstatuje da Srbiji ekonomija ide odlično, što je po njemu i najvažnija konstatacija.



Vučić je rekao da u tom izvještaju postoje stvari koje su dobre, ali i one koje su političkog karaktera i koje nemaju veze sa kvalitetom života u zemlji.



Dodao je da razumije premijerku Anu Brnabić što se iznervirala i da se to i njemu, sasvim ljudski, dešavalo 2014. godine.



"Tada nisam vjerovao, kada sam ulagao mnogo truda, da je neko u stanju da mi lažima o izvlačenju vode iz Tamnave priča o nekakvoj korupciji, a vidio sam da je to bilo spolja orkestrirano".



Kaže da je rekao još juče Brnabićki da nije trebalo da pokaže da joj je teško i da je razočarana.



"Rekao sam joj - da li su objavili da smo ukarali 500 miliona tokom svog manndata, jesmo li branili nekom da uđe u parlament? Zatim, da je trebalo da se nasmije i kaže da su u pravu i da je zajedno sa mnom upala na RTS i uništila nezavisnost RTS-a, kao i da nam je baš žao što to nisu pomenuli u tom izvještaju. Kao i to da je dobro da se N1 hvali da su sve njihovo stavili u izvještaj pošto su tamo upadali topovi i tenkovi...", naveo je, ironično, Vučić.



Dodaje da mu je premijerka na to rekla da je morala da kaže šta misli i da je razumije pošto se toliko mučila oko medijske strategije i imala oko toga 100 sastanaka.



Vučić je primjetio da su prošle godine rekli da Srbiji nedostaje medijska strategija i da je najvažnije da to uradi, a sada su opet napisali da nema napretka, iako je ona napisana.



Predsjednik Srbije kaže da su osuđene ubice Slavka Ćuruvije i da je to istorijska stvar za ovu zemlju, ali da se to ne pominje u izvještaju i konstatuje se da napretka nema.



"Neka, kod vas ima napretka, pošto je sedmoro novinara u međuvremenu ubijeno u zemljama EU, a jedan je ranjen u CG. To što kod njih ubijaju novinare i što je to postalo uobičajeno u zemljama poput Malte, Irske i Bugarske... šta ih briga, ali su govorili o Srbiji", naveo je Vučić.





(24sata.info)