Normalizacija odnosa Beograda i Prištine je ključni element u napretku Srbije ka članstvu u Evropskoj uniji, izjavio je danas šef Delegacije EU u Srbiji Sem Fabrizi, javlja Anadolu Agency (AA).

Foto: Anadolija

Nakon što je predsjednici Vlade Srbije Ani Brnabić uručio izvještaj Evropske komisije o Srbiji, Fabrizi je rekao da se u izvještaju notira da je Srbija potpuno posvećena dijalogu između Beograda i Prištine o Kosovu i da je pokazala suzdržanost na uvođenje taksi na robu iz Srbije.



"Srbija treba i da nastavi da doprinosi u uspostavljanju povoljnog ambijenta kako bi se došlo do pravno-obavezujućeg sporazuma, koji je ključan za napredak i Srbije i Kosova u EU", rekao je on na konferenciji za novinare u Vladi Srbije.



On je naveo da su poruke suštinski takve da ima napretka u nekim oblastima, ali da Srbija mora da bude odlučnija i u "značajnoj mjeri pojača svoje napore u oblastima, poput vladavine prava, pravosuđa i jačanju demokratskih institucija, kao što je Skupština Srbije".



Govoreći o slobodi izražavanja, Fabrizi je rekao da se u izvještaju vrlo jasno navodi da drugu godinu zaredom nema napretka u toj oblasti.



On je naveo i da je u izvještaju konstatovana potreba za većom posvećenošću procesuiranju ratnih zločina, te da izvještaj notira dobre rezultate u oblasti ekonomije, s reformama koje još treba sprovesti, uz pohvalu regionalne saradnje, koja je "snažan motor za cjelokupan region".



Predsjednica Vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je da je saglasna da je "negdje u osnovi izvještaj pozitivan", jer prepoznaje napredak u nekim oblastima, prije svega u oblasti ekonomije, ali da sadrži i političke ocjene u dijelovima, koji se tiču slobode medija i izražavanja, ali i rada parlamenta.



"Da smo radili ovo što smo radili ili da ništa od ovoga nismo uradili, ocijena za oblast medija i slobodu izražavanja bi bila ista - nema napretka. Tako da ću se ja u narednom periodu baviti time šta bi trebalo da uradimo da bi bio konstatovan napredak", navela je.



Ona je kritikovala i dio izvještaja o radu parlamenta, jer smatra da to što je navedeno u izvještaju predstavlja "poluistinu".



Brnabić je navela i da nije zabrinuta za put Srbije ka EU, te da će vlast nastaviti i da radi po preporukama dobijenim u izvještaju i da se reforme implementiraju.



"Idemo dalje, ovo je naša misija. Stvar zbog koje jesam zabrinuta je situacija na Kosovu i Metohiji, zabrinuta sam nedostatkom konkretne reakcije EU oko svega onoga što se dešava", kazala je.



Ona je ocijenila i da Evropska unija ukoliko je za vladavinu prava, onda treba da insistira i garantuje punu implementaciju Briselskog sporazuma i poštuje Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.



Ministarka zadužena za eurointegracije Srbije Jadranka Joksimović takođe je ocijenila da političkim ocjenama nije mjesto u izvještaju.



"Činjenica je da je Srbija u izvještajnom periodu uradila više od onoga što je konstatovano u izvještaju", kazala je Joksimović.



(AA)