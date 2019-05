Crna Gora i Slovenija nemaju otvorenih pitanja, a odnosi između dviju zemalja nikada nisu prekidani, što dovoljno govori o prijateljstvu dviju država, poručeno je danas u Podgorici, tokom sastanka predsjednika Crne Gore i Slovenije, Mila Đukanovića i Boruta Pahora, javlja Anadolu Agency (AA).

Pahor je danas stigao u službenu posjetu Crnoj Gori, na poziv njegovog kolege Mila Đukanovića.



Crnogorski predsjednik je podsjetio da je od obnove nezavisnosti ovo treća posjeta slovenačkog predsjednika Crnoj Gori.



"Što samo po sebi svjedoči o intenzitetu političkog dijaloga na najvišem nivou između naših država i što doprinosi izuzetno dobrim i međunarodnim odnosima između Crne Gore i Slovenije. Moram da zahvalim predsedniku Pahoru na politici podrške evropskoj perspektivi Crne Gore i regiona Zapadnog Balkana. To je nešto što je manje-više očekivano, imajući u vidu koliku bliskost imamo na ovim prostorima, kao i okolnost da smo do nedavno bili u zajedničkoj državi. Kada su u pitanju odnosi između Crne Gore i Slovenije, naši odnosi se nikada nisu prekidali i da smo tokom prethodnih 30 godina unaprijedili međudržavne odnose i razumijevanje među ljudima koji žive u našim državama", poručio je Đukanović.



On je istakao da treba poraditi na unapređenju ekonomske saradnje između dviju država.



Potvrda odličnih odnosa stigla je i od slovenačkog predsjednika.



"Imamo odlične međusobne odnose. Odnosi i kontakti između građana dviju zemalja su takođe odlični. To su dva naroda koji se dobro poznaju i jedni drugima žele pomoći", rekao je Pahor.



Govorio je i o proširenju EU na područje Zapadnog Balkana.



"Proširenje EU na Zapadni Balkan je geopolitičko pitanje. Od napretka Zapadnog Balkana, svi ćemo imati koristi. Crna Gora je država koja je najveće pozitivno iznenađenje u pregovorima s EU. Čestitamo vam na tome da pregovori teku. Ima komplikacija, ali je bilo toga i s drugim zemljama", kazao je Pahor.



On će se u četvrtak sastati s predsjednikom Skupštine Ivanom Brajovićem i premijerom Duškom Markovićem.



Pahor će, uz prisustvo ministra kulture Aleksandra Bogdanovića i gradonačelnika prijestonice Aleksandra Kašćelana, obići kulturno-istorijske spomenike na Cetinju, a predviđeno je i njegovo učešće na "To Be Secure" (2BS) forumu koji će biti održan u Budvi.



