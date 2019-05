Nevrijeme praćeno gradom pogodilo je ranije danas Suboticu i okolinu, a kasnije se spustilo ka Beogradu, koji su pogodle obilne padavine praćene grmljavinom.

Foto: Screenshot

Na društvenim mrežama na slikama i snimcima iz Subotice i okoline vide se razmjere nevremena koje je protutnjalo kroz ovaj grad i preko sjevera Vojvodine, gdje su bile ogromne količine padavina.



Internet portal "subotica.com" prenio je da su gradonosni oblaci koji su naišli sa jugozapadne strane i kretali se preko Subotice, dalje prema Kelebiji, Horgošu i Kanjiži, razbijeni jakom protivgradnom odbranom, Ipak, mjestimično je pao grad, ali slabog intenziteta.



Na Paliću je sitan grad padao oko tri minuta, a instrumenti su zabilježili da je prateći pljusak za desetak minuta napravio vodeni talog između 18 i 20 litara po kvadratu.



Na području Subotice grad je počeo da pada nešto iza 13.30 časova, a u narednih pola sata palo je oko 11 litara kiše po kvadratnom metru, neveo je subotički portal.







RHMZ izdao je upozorenje da će se do 5. juna zadržati nestabilno vrijeme sa čestom pojavom pljuskova i grmljavina.



Obilna kiša stvara probleme i na velikom dijelu hrvatske obale, a najveća količina padavina pala je u Medulinu, u Istri.



Tamo je od ponoći do podneva palo čak 45 milimetara kiše, od čega skoro 40 mm za samo sat vremena, između 11 i 12 sati.



To je više od 60 odsto mjesečnog prosjeka koji je pao unutar jednog sata, javlja Index.hr.



Za sada najviše problema imaju stanovnici Istre, odakle stižu izvještaji o brojnim poplavljenim ulicama.



Osim toga, potoci i rijeke sve su veći i njihovi vodostaji rastu, a osim u Istri, kiša stvara probleme i na području Šibenika.



Uz kišu u gradu Drnišu pao je i grad.



(24sata.info)