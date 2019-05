Jedan Beograđanin bio je u glavnom gradu Srbije svjedok nečega čega se vjerovatno svako od nas plaši da može da mu se desi. Dok je šetao preko Brankovog mosta, na trotoaru ispred jedne zgrade, ugledao je muškarca koji leži na zemlji.

Foto: Screenshot

Bio je predaleko da bi mu istog trenutka pomogao, a kada je vidio da ga komšije bukvalno preskaču, da mu iko prilazi da mu pomogne, riješio je da to i zabilježi kamerom.



Dok muškarac leži bez svijesti ispred zgrade, prvo ga ignoriše jedan muškarac koji je malo dalje pravio selfi, a potom i jedna djevojka koja izlazi iz zgrade.



Kasnije je isto uradila i starija komšinica, koja je doduše malo zastala, a odmah za njom i jedan komšija.



Poslije nekog vremena pojavljuje se još jedan čovjek, pa i on, kao i prethodni, samo prolazi pored nesrećnog muškarca.



Možda je najupečatljiviji muškarac u bijeloj majici koji je, pričajući telefonom, samo protrčao pored čovjeka na zemlji, a nekoliko sekundi kasnije, iza njega se pojavila žena koja se skoro spotakla o njega, ali joj ni to nije bilo dovoljno da stane i pomogne mu.



Tek kada su ga ugledali ljudi iz obližnje berbernice, jedan od njih mu je prišao i pridigao ga, pomogao mu da ustane i uveo ga u ulaz zgrade.



Kako i sam autor videa napominje, vrlo je moguće da je čovjek ležao u nesvijesti od alkohola, ali činjenica je da niko od prolaznika to nije znao, jer se niko nije ni na sekund zaustavio da vidi šta mu je, prenosi "Telegraf.rs".





(24sata.info)