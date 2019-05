Skupština Srbije usvojila je danas izvještaj o Kosovu i Metohiji, koji je podnio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

Arhiv / 24sata.info

Vučić je u završnom obraćanju rekao da su se prištinski specijalci povukli sa sjevera Kosova, ali da će pokušati da upadnu još mnogo puta.



"Povukli su se sa severa, ali ponovo će pokušati ne jednom, nego još mnogo puta. To im je nedosanjani san, sever Kosova, i ostaće nedosanjan. Svi zajedno ćemo se boriti za Srbiju, za interese našeg naroda i države na Kosmetu", rekao je Vučić na kraju vanredne sjednice, koja je počela juče.



On je naglasio da je potpuno siguran da će Srbija mudrijom i ozbiljnijom politikom stvoriti uslove da iz nemogućeg ostvari najviše za svoju zemlju i narod, a da izgubi najmanje što mora, a to znači da će Srbija da pobijedi.



Govoreći o potezima ranije vlasti koja je iz srpskih zatvora pustila na stotine pravosnažno osuđenih albanskih terorista, Vučić je napomenuo da je Aljbin Kurti /najveći zagovornik stvaranja velike Albanije i lider pokreta "Samoopredjeljenje"/, bio kao terorista "u srpskim rukama" u zatvoru u Nišu, kao i trojica braće Mazreku, osuđena za silovanja.



"Kurti je bio prebačen na izdržavanje kazne u zatvor Niš, osuđen je na 15 godina. Kazna je trebalo da mu istekne 2009. godine. Ali zbog odluke o pomilovanju 2001. godine tadašnjeg predsednika Srbije, on je pušten iz zatvora", rekao je Vučić.



On je rekao da je albanske teroriste osuđene za najteža djela protiv srpskog naroda tadašnja vlast Srbije pustila na slobodu.



"Oni su bili na izdržavanju kazne i pušteni sa izdržavanja. I taj Kurti se danas zalaže za veliku Albaniju i soli nam pamet", rekao je Vučić.



Odgovarajući na pitanja poslanika, Vučić je rekao da on u Skupštinu Srbije nije došao ni sa kakvim dokumentom o priznanju Kosova, te da nema nikakav skriveni plan za Kosovo i Metohiju.



"Boriću se za kompromis i za život ljudi jer mislim da je bolje da čuvamo živote ljudi i budućnost Srbije, a to znači da ću se boriti i za živote naših građana na Kosovu i Metohiji", rekao je Vučić.



On je dodao da stalno sluša kako je doveden na vlast jer je obećao da će potpisati priznanje nezavisnosti Kosova i podsjetio da je prošlo sedam godina od kada je na vlasti, a da se to za šta ga optužuju nije desilo.



Vučić je u izvještaju naveo da je Srbija spremna da zaštiti svoj narod, kao i da zamrznuti konflikt nije rješenje i da je bez kompromisa pitanje trenutka kada će Albanci napasti.



On je rekao da će Srbija čekati da vidi hoće li Evropa i SAD uspjeti da ubijedi Prištinu da ukinu takse na robu iz Srbije, bez čega, kako je dodao, neće biti nastavka dijaloga sa Prištinom.



"Ukoliko ukinu takse, kroz razgovor ćemo pokušati da pronađemo kompromisno rešenje. Ukoliko ga bude, a skeptik sam o tom pitanju, doći ćemo i pred parlament i pred narod da se o tome izjasne", naveo je Vučić.



On je dodao da Srbija neće dozvoliti pogrom svog naroda sa Kosova i Metohije, ukoliko Albanci odluče da napadnu Srbe.

(NN)