Tokom policijske akcije na sjeveru Kosova pritvoreno je 19 policijskih službenika od koji 11 srpske, 4 albanske i 4 bošnjačke nacionalnosti.

Njima je određen pritvor od 48 časova, a istovremeno su suspendovani sa službene dužnosti.



Vatrenim oružjem ranjeno je jedno policijsko lice, a drugo je od istog metka zadobilo povredu. Trojica policajaca su povrijeđena prilikom uklanjanja barikade na putu ka Zubinom Potoku.



Na istom mjestu zadobilo je povrede i šestoro građana koji su bili učesnici na barikadama, rečeno je na zajedničkoj konferenciji za medije Specijalnog tužilaštva, Policije Kosova i Policijskog inspektorata uz objašnjenje da su dvojica radnika UN misije na Kosovu pritvoreni su jer su bili "učesnici na barikadama".



Cilj akcije je hapšenje osumnjičenih koji su uključeni u krijumčarenje, organizovani kriminal i ostala kriminalna djela.



Portparol i tužilac Specijalnog tužilaštva Kosova Sulj Hođa kazao je da su istražne radnje protiv osumnjičenih osoba započete u aprilu prošle godine i da je u međuvremenu saslušan veći broj svjedoka kako bi se sakupile činjenice i dokazi za krivičnih djela zloupotrebe položaja, organizovanog kriminala, krijumčarenja, uzimanja i davanja mita i slično.



"Nakon jednogodišnjih aktivnosti i sakupljanja dokaza, Tužilaštvo je predalo zahtev Osnvonom sudu u Prištini za pretres kuća i ostalih lokacija osumnjičenih. Među njima su pripadnici Policije Kosova iz srpske, albanske i bošnjačke zajednice. Među osumnjičenima su i građani koji su bili uključeni u krivična djela", kazao je Hođa.



Tužilac Sulj Hodža kazao je da su još uvijek u toku saslušanja.



Miradije Keljmendi iz Inspektorata policije saopštila je da su radnici Policije Kosova uključeni u kriminalne radnje osumnjičeni za djela učestvovanje u kriminalnoj grupi, te za zloupotrebu položaja, krijumčarenje robom i davanje mita, dodajući da je pretreseno 12 lokacija. Uhapšeni policajci imali su različite činove unutar policije, a istraga će se nastaviti.



Rešat Ćeljaj, direktor Policije Kosova, kazao je da je akcija bila detaljno isplanirana. Naredbe za hapšnje izdate su u ponedjeljak, kazao je on.



"Akcija je počela u 6 ujutru i u većini opština gdje su bili osumnjičeni protekla je bez problema i smetnji. Dosta problema je bilo u Zubinom Potoku, budući da je tamo policiju dočekao oružani napad u kome je lakše ranjen jedan policajac, dok je od istog metka drugi povrijeđen", kazao je Ćeljaj.



Zbog otpora, izdata je naredba za angažovanje posebne jedinice radi uklanjanja barikada na putu ka Zubinom Potoku.



"Akcija je bila dosta uspješna, imali smo dobru saradnju sa dobra sa tužilaštvom i inspektoratom. I pored aktivnog otpora dijela stanovnika, akcija je uspješno sprovedena do kraja", kazao je Ćeljaj.



"U pokušajima uklanjanja barikada kako bi se stiglo do cilja naišlo se na vozilo UN-a u kojem je bio jedan međunarodni i lokalni radnik te misije. Oni su privedeni zato što su učestvovali u barikadama", dodao je Ćeljaj.



Akcija je sprovedena u nekoliko regiona, uključujući opštine Zvečan, Zubin Potok, Leposavić, Sjevernu Mitrovicu, Južnu Mitrovicu, Skenderaj (Srbica) i Drenas (Glogovac). U Mitrovici i drugim gradovima su se u ranim jutarnjim časovima nakon početka policijske akcije oglasile sirene za vazdušnu opasnost, a na nekim putevima prema sjeveru postavljene su barikade.



Maja Kocijančić, portparolka visoke predstavnice Federice Mogherini potvrdila je da su evropski zvaničnici u kontaktu sa rukovodstvima Prištine i Beograda i apelovali su na maksimalnu uzdržanost. Kocijančić je naglasila da je policijska operacija koja se vodi u Mitrovici i ostalim lokacijama na Kosovu u skladu sa sudskim nalozima, da treba da se sprovodi u skladu sa zakonom i da se komunicira na odgovarajući način.



“Policijske operacije trebaju da donesu povjerenje u vladavinu prava. Takve operacije treba da ojačaju napore za normalizaciju, a ne da ih oslabe”, naglasila je Kocijaničić.



Briseleska portparolka također poručuje da EU institucije "čvrsto vjeruju da je potreba policijska i sudska saradnja svih aktera, uz poštovanje Briselskog sporazuma".



Ambasada Rusije u Beogradu zatražila je puštanje na slobodu ruskog državljanina Mihajila Krasnoščekova koji je priveden tokom akcije. Šef Misije UN na Kosovu (UNMIK) Zahir Tanin pozvao je na hitno oslobađanje osoblja UN-a.



Predsjednik i premijer Kosova Hašim Tači i Ramuš Haradinaj istakli su da je akcija sprovedena za dobrobit svih građana Kosova u cilju jačanja vladavine prava.



Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić naredio je punu borbenu i bojevu gotovost vojske i rekao da će "vojska će zaštititi naš narod" ukoliko dođe do ozbiljnog ugrožavanja poretka i života.



Kosovske snage NATO-a (KFOR) saopštile su da Kosovska policija sprovodi policijsku operaciju širom Kosova, nakon naloga za hapšenje koje je izdao Sud u Prištini u vezi sa istragom o korupciji. KFOR je potvrdio da je ovo samo policijska operacija i da Kosovske snage bezbjednosti ili bilo koje druge vojne snage nisu raspoređene na sjeveru Kosova.



U Mitrovici su se u ranim jutarnjim časovima oglasile sirene za vazdušnu opasnost, a na nekim putevima postavljene su barikade.



Obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu iz Mitrovice prema Zubinom Potoku. Specijalne jedinice Policije Kosova nalaze se kod sela Zupče u blizini Zubinog Potoka i ne dozvoljavaju prolazak vozilima građana niti novinara. Novinarskoj ekipi RSE rečeno je da “dalje ne može jer nije bezbedno”.



Policija Kosova saopštila je da je u policijskoj akciji na sjeveru uhapšeno nekoliko osumnjičenih građana i policijskih zvaničnika albanske, srpske i bošnjačke nacionalnosti. Akcija se sprovodi u nekoliko regiona, uključujući opštine Zvečan, Zubin Potok, Leposavić, Sjevernu Mitrovicu, Južnu Mitrovicu, Skenderaj (Srbica) i Drenas (Glogovac).



Policija Kosova je osim oružanog otpora u Sjevernoj Mitrovici naišla i na nekoliko blokada na putevima koje su spriječavale prolaz vozila. Zbog tog toga su upotrebljena "neophodna sredstva" za otvaranje puta kako bi se akcija nastavila.



Policija Kosova je takođe privela nekoliko građana u Sjevernoj Mitrovici koji su ometali policijsku akciju.



Portparol Policije Kosova Baki Keljani potvrdio je za RSE da je jedan policijski zvaničnik ranjen u akciji tokom oružanog otpora, dodajući da se ranjena osoba nalazi van životne opasnosti.



"I pored oružanog otpora u Sjevernoj Mitrovici, policijska akcija i dalje traje, uključujući hapšenja i kontrole nekoliko lokacija koje su rezultirale zaplijenom važnih dokaza uključujući i 'duge cijevi'", dodaje se u saopštenju.



Policija Kosova saopštila je da akcija na sjeveru nema veze za ubistvima srpskog političara Olivera Ivanovića i policijskog zvaničnika Envera Zumeraja koji je ubijen 2012. godine na severu, kako to prenose pojedini srpski i lokalni mediji.



Istovremeno, Radio-televizija Srbije (RTS) javlja, pozivajući se na neimenovane izvore, da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić naredio stavljanje svih jedinica Vojske Srbije u stanje pune borbene gotovosti.



U toku sjednica Savjeta za nacionalnu bezbjednost, prenosi državna televizija Srbije, navodeći da je "predsjednik Vučić upozorio predstavnike EU da će Srbija reagovati ako se ROSU ne povuče".



Premijer Kosova Ramuš Haradinaj saopštio je da je policijska akcija na sjeveru usmjerena protiv pojedinaca koji su uključeni u krijumčarenje, organizovani kriminal i ostala kriminalna djela.



"Nekoliko osoba koje su bile povezane sa ovim djelima su carinski zvaničnici, policajci ali i obični građani. Akcija u opštinama na sjeveru Kosova se odvija uspješno. Kao premijer, potvrđujem da se radi o sprovođenju zakona i ništa drugo. Pozivam Srbe na sjeveru da očuvaju mir i poštuju zakon", napisao je kosovski premijer na Facebooku.



Direktor Kancelarije za Kosovo Vlade Srbije Marko Đurić rekao je za RTS da su naoružane jedinice ROSU, jutros oko šest sati, upale na sjever sa ciljem da zastraše i izazovu paniku uz hapšenja.



"To su mogli da urade i srpski policajci, umjesto toga su riješili da šalju oklopna vozila", rekao je Đurić i dodao da je ovo "najgrublje ugrožavanje mira i najdirektnije kršenje svih dogovora i sporazuma".



Jutrošnjoj akciji policije je prethodila višemjesečna istraga Policijskog inspektorata Kosova, Policije Kosova i Specijalnog tužilaštva Kosova, a koja je dovela do zaključka da postoji osnovana sumnja o uključenosti nekoliko policijskih zvaničnika i pojedinih građana u krivična djela kao što su: krijumčarenje robom, zloupotrebe službenog položaja, davanje mita, zabranjena trgovina, i dr.



Policija je dodala da operaciju sprovodi Policija Kosova u saradnji sa Policijskim inspektoratom i uz asistenciju ostalih nadležnih jedinica za sprovođene naredbe Osnovnog suda u Prištini.

