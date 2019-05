Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su u akciji kosovskih specijalaca ROSU uhapšene 23 osobe.

Foto: Tanjug

Vučić je rekao da su uhapšeni srpske i bošnjačke nacionalnosti, te da je riječ o pokušaju potpune kriminalizacije srpskog naroda, koji je, istakao je, uznemireniji nego ikad.



Vučić je u Skupštini Srbije rekao da su do sada na teritoriju sjevera KiM specijalne jedinice upale sa 73 uglavnom oklopna vozila, dok više od 50 vozila čeka u južnoj MItrovici, 15 na teritoriji opštine Srbica, dok je osam već upućeno preko brda na teritoriju opštine Zubin potok.



"Do sada je uhapšeno 23 lica srpske i bošnjačke nacionalnosti, na teritoriji tri opštine Kosovska Mitrovica, Leposavić i Zubin Potok", rekao je Vučić.



On je podsjetio da je Beograd imao saznanja da će se to dogoditi i da je domaćoj i međunarodnoj javnosti i predstavnicima EU još 17. maja ove godine predočeno da albanci pripremaju hapšenje više desetina lica na sjeveru KiM pod izgovorom borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, što će izazvati veliku uznemirenost i strah kod Srba.



Vučić je rekao da je i dalje veoma teško stanje u Zubinom Potoku gdje se nenaoružani Srbi suprostavljaju pripadnicima albanskih ekstremističkih grupa odjevenih u uniforme.



"Najpre je do sukoba došlo u mestu Varage i u klisuri su probili tri barikade albanski specijalci. Srbi nisu raspolagali nikakvim oružjem i imamo dokaze i snimke da Albanci pucaju bojevom municijom iznad glava Srba, koji su vikali i pokušavali verbalno da se suprostave jedinicama FIT, Rosu i NJSO", rekao je Vučić.



Kako je rekao, u toku je premlaćivanje Srba kod tehničke škole u Zubinom Potoku i upadi u kuće, a kada ne pronađu nikog - onda sve lome.



"Na najbahatiji način pokazuju koliko su veliki i snažni i moćni. Do sada nema poginulih, Albnaci će za povređene od kamenčice reći da su ranjeni, U Kosovskoj Mitrovi su pucali na ljude u jednoj od sporednih ulica jer su ih mladići Srbi gađali kamenicama", dodao je Vučić.





(24sata.info)