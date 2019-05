Predstavljajući u parlamentu Srbije izvještaj o Kosovu srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić kazao je kako je vrijeme da se izabere "između slatke laži i gorke istine".

Foto: Fena

- Nisam se odlučio za nastavak laži i samoobmane. Rekao sam svima nema Srbije, nema naše vlasti na Kosovu osim u zdravstvu i školstvu. Trebamo prestati s obmanjivanjem vlastite javnosti. To sam ponavljao svih ovih sedam godina, kao i da je dogovor s Albancima jedini način za budućnost - poručio je Vučić u svom govoru koji je potrajao dva sata i dvadeset minuta, a kojeg su oporbeni zastupnici bojkotirali.



Vučić je kazao kako će učini sve da se dođe do kompromisnog rješenja koje će "voditi računa o sigurnosti srpskog naroda, zaštiti imovine, ali i vitalnim interesima Srbije na Kosovu", prenose srbijanski elektronički mediji.



- Ako bude kompromisnog rešenja, narod će se o tome morati izjasniti i, za razliku od drugih zemalja, u Srbiji će odluka naroda biti obavezujuća. Ne budemo li pristali na kompromis, izgubit ćemo sve - poručio je, dodavši kako je osnovni preduvjet da se ponovno sjedne za pregovarački stol ukidanje kosovskih carina na uvoz robe iz Srbije.



Govoreći o mogućnosti da Beograd i Priština ne postignu sporazum, Vučić je istaknuo kako bi takav scenarij imao katastrofalne posljedice i po Albance i po Srbe.



"Zamrznut konflikt" između Beograda i Prištine ne može postoji kao trajno rešenje jer ga, smatra predsjednik Srbije, Albanci ne žele.



- Ako zamrznut konflikt ostane, samo je pitanje kada će Albanci napasti Srbiju. Sljedeće pitanje je kako ćemo izdržati napad Albanaca ako do njega dođe - rekao je Vučić.



S druge strane, u slučaju postizanja dogovora s Albancima i ulaska u Europsku uniju došlo bi do jačanja srpske ekonomije, povećavanja životnog standarda i podizanje nataliteta, smatra Vučić.



- U slučaju da dođemo do rešenja s Albancima u periodu između 2025. i 2030. i ako tada pristupimo EU, to bi drastično pojačalo naše šanse da budemo blizu minimalnog ili najmanje lošeg rešenja, dok bi sve drugo vodilo u tešku situaciju - zaključio je predsjednik Srbije.



(FENA)