Predsjednik Nove ljevice Dragan Markovina ocijenio je rezultat HDZ-a na izborima za Evropski parlament održanim u nedjelju debaklom.

Arhiv / 24sata.info

"HDZ je objektivno doživio debakl, a to je uvijek dobro", kazao je Markovina.



Iako je SDP Hrvatske ostvario mnogo bolji rezultat nego što su predizborne ankete predviđale, Markovina smatra kako je ova partija ostvarila dobar, a ne odličan rezultat.



"SDP je složio jaku listu, pa je zahvaljujući toj činjenici, uz dodatnu pomoć snažne stranačke infrastrukture, totalne razmrvljenosti desnice otpale od HDZ-a i općeg osjećaja bijesa prema vladajućima, postigao dobar rezultat. Zašto dobar, a ne odličan? Pa zato jer kad pogledamo postotke, vidimo da to jako daleko od onih 30 posto koje su do prije par godina imali", mišljenja je lider Nove ljevice.



Markovina je ocijenio da su najveći problem, ne samo izbora, nego i društva nevjerovatan uspon radikalne desnice svake vrste i parolaškog populizma i s tim se neće bit lako izboriti.



Koalicija stranaka Možemo, Nova ljevica i Orah na izborima je osvojila 1,79 posto glasova ili 19.313 glasova, a Markovina je mišljenja kako je to solidan izborni rezultat.



"Kad stavimo osobnu involviranost i emocije sa strane, to je solidan rezultat. Krenuli smo praktično od nule, bez ozbiljne infrastrukture i s minimalnom vidljivosti, da bi došli do rezultata koji nije spektakularan, ali je vidljiv. Tim prije, s obzirom na malu izlaznost", kaže on.



Ono što istovremeno daje nadu, dodaje Markovina, je "činjenica da smo u sredinama u kojima iza nas stoji višegodišnji rad napravili dobre rezultate koji mogu poslužiti kao temelj za dalje".



"Takva situacija je u Zagrebu s 4,82 posto, u Rijeci s 2,72 posto, u Puli s 2,89 i u Splitu s 2,06. Osobno me veseli da smo u Korčuli također ostvarili 2,79 posto, a još više da smo u mojoj Lumbardi na Korčuli dobili najviše postotaka, nakon Zagreba, 4,06", kaže Markovina.



Markovina ističe kako, kad se ispod svega podvučem crta, bilo je naporno, ali korisno.



"Postavili smo dobre temelje za dalje i trebamo svi skupa dobro razmislit o svemu i potegnuti za parlamentarne izbor", zaključio je Dragan Markovina.



On se zahvalio svima koji su podržali koaliciju, a posebno onima koji su svoj preferencijalni glas dali njemu. Markovina je osvojio 1.203 pojedinačna glasa.

(24SATA.INFO)