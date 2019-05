Čistku u izvršnoj vlasti i stranci, popularno nazvanu 'Operacija metla', Zaev je najavio nakon prvog kruga predsjedničkih izbora 21. aprila.

Zoran Zaev / 24sata.info

Cijeli Izvršni odbor Socijaldemokratskog saveza Makedonije (SDSM), svih šest potpredsjednika i generalni sekretar razriješeni su ne sjednici Centralnog odbora, potvrdio je lider stranke i premijer Sjeverne Makedonije Zoran Zaev.



On je novinarima rekao da su razriješeni i organizacioni i međunarodni sekretar i koordinatorica Foruma žena SDSM-a i najavio da sledi promjena "najmanje tri ministara" njegovoj vladi, prenosi Beta.



"Obećali smo promjene i one se dešavaju. SDSM je večeras (u nedjelju navečer) demonstrirao ozbiljnu odgovornost pred građanima i vlastitom zemljom. Donijeli smo odluke koje nose suštinske promjene", rekao je Zaev nakon sjednice Centralnog odbora strane.



Čistku u izvršnoj vlasti i stranci, popularno nazvanu "Operacija metla", Zaev je najavio nakon prvog kruga predsjedničkih izbora 21. aprila, kada su brojni građani, koji su na parlamentarnim i lokalnim izborima glasali za SDSM, apstinirali, jer su nezadovoljni radom njegove vlade i ponašanjem funkcionera.



On je istakao da je odluka o smjenama ljudi u najvišem rukovodstvu stranke ozbiljan izraz odgovornosti i spremnosti da se prihvati poruka građana, ali i vlastite ambicije za poboljšanje.



"Pošli smo od vlastitih redova. Prije neki dan razriješili smo predsjednike svih općinskih ogranaka. Produžit ćemo dalje", istakao je Zaev.



Na pitanje da li će podnijeti ostavku pred organima partije, Zaev je rekao da ne vidi nikakav razlog za to.





Lekcija uspješnosti



"Evo ovako. Ako bi držali lekciju uspješnosti, ova vlada, ova vladajuća garniture je to napravila. Riješili smo sva otvorena pitanja u državi. Ponosni smo na sebe. Ne vidim nikakav razlog Zoran Zaev da podnese ostavku", rekao je lider SDSM-a i premijer Sjeverne Makedonije.



Zaev je dodao da narednih dana očekuje odgovor od koalicionog partnera albanske DUI nakon sastanka koji je polovinom prošle sedmice imao sa liderom te partije Alijem Ahmetijem o promjenama u vladi.



Osim 117 članova Izvršnog odbrao, na sinoćnjoj sjednici Centralnog odbora razriješeni su podpredsjednici Oliver Spasovaski (ministar policije), Damjan Mančevski (ministar za administraciju), Petre Šilegov (gradonačelnik Skoplja), Blagoje Bočvarski (gradonačelnik Štipa) i Frosina Remenski, Muhamed Zećiri, oboje poslanici, dok je na funkciji ostala samo zamjenica predsjednika stranke Radmila Šekerinska.



Umjesto dosadašnjeg generalnog sekretara SDSM-a Aleksandra Kiracovskog, koji je bio i šef izbornog štaba kandidata vladajuće koalicije za predsjednika države, postavljen je ministar poljoprivrede Ljupčo Nikolovski, koji će zbog te nove funkcije morati da napusti ministarsko mjesto.



Zaev je najavio da da će ove sedmice će biti raspisan interni konkurs za sve upražnjenje funkcije u centrali stranke i lokalnim odborima.





