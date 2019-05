Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn rekao je da je Evropska unija uspjela posljednjih godina da vrati Zapadni Balkan "u kolosijek", navodeći da je Unija započela pregovore o članstvu sa Srbijom, iako još treba riješiti situaciju oko dijaloga sa Prištinom.

Johannes Hahn / 24sata.info

Hahn je u tom kontekstu u intervjuu za španski "Mundo" kao primjer naveo i Sjevernu Makedoniju za koju je rekao da je bila "na rubu propasti", ali da je uspjela da stane na noge.



"Opšti zaključak je da su postignuti koraci naprijed. To bi, naravno, moglo da bude brže. Sljedeće nedjelje daćemo mišljenje o BiH koja najviše zaostaje. Važno je da naši partneri znaju da ako ispunjavaju uslove, mi ćemo takođe ispuniti naša obećanja", rekao je Hahn.



Prema njegovim riječima, na početku pravnog postupka za proširenje EU došlo je do nesporazuma kada je predsjednik Evropske Komisije Jean-Claude Juncker izjavio da do kraja njegovog mandata u EU neće biti novih članica.



"To nije bila odluka već konstatacija. Svako ko je upoznat sa ovim procedurama zna da je to logično, da pridruživanje nije moguće pre 2020. godine", rekao je Hahn.





(24sata.info)