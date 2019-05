Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Ðurić rekao je danas da Kosovo i Metohija nikada neće biti dio Albanije.

Marko Đurić / 24sata.info

"Nijedan pedalj Srbije to nikada neće biti. To smo riješili još u maju 1945. godine kada je poražen nacizam", saopštio je Ðurić.



On naglašava da bi Hašim Tači kao državljanin Srbije i predstavnik privremenih institucija u Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija morao da zna da Srbija nema namjeru da se ujedinjuje sa Albanijom, i da je svaki oblik separatizma protivan normama domaćeg i međunarodnog prava.



Ðurić podsjeća da je "Velika Albanija" fašistički projekat, poražen 9. maja 1945. godine i da je, ponovo pozivati na njeno stvaranje, i to na dan održavanja evropskih izbora, šamar u lice Evropi.



"Tim prije zapanjujuće je ćutanje međunarodnih zvaničnika na pozive na komadanje i rasparčavanje suverenih i međunarodno priznatih država članica Ujedinjenih nacija", naveo je Ðurić.



Bilo reakcije spolja ili ne, jedno je sigurno - projekat "velike Albanije", koja komada i guta okolne države, biće poražen svaki put kada se pojavi na istorijskoj sceni, zaključio je direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju.





(24sata.info)