Na proslavi Dana mladosti i radosti koja se 15. put zaredom održava u Kumrovcu ove je godine došlo više ljudi nego ikad prije, organizatori procjenjuju da će ih biti čak 15.000, dok ih je prijašnjih godina bilo najviše 10.000.

Foto: Boris Orešić

Jednako kao i prijašnjih godina, zabranjeno je isključivo isticanje jugoslavenske zastave i odora JNA, dok se svi ostali komunistički simboli slobodno mogu isticati, piše Jutarnji list.



Ipak, nekolicina posjetitelja nosi i zastavu SFRJ, no policija ih mirno promatra i skup prolazi bez incidenata, a organizatori vjeruju da će tako biti i do kraja dana.



Posjetitelji su došli iz svih krajeva Hrvatske, ali i iz Slovenije i BiH. Uglavnom su to ljudi treće životne dobi, a u 11 sati na pozornici ispred Titove rodne kuće započeo je prigodni program, no već od jutra su se puštale partizanske i jugoslavenske domoljubne pjesme, a Kumrovcem, kao i prijašnjih godina, šeće glumac u maršalovoj uniformi, puši cigaru i pozira kao drug Tito s oduševljenim turistima.



Organizatori iz Društva Josip Broz Tito Hrvatska posebno su pozdravili bivšeg hrvatskog predsjednika Stjepana Mesića koji je došao na proslavu Titovog rođendana u Kumrovec kao i istaknutog predstavnika srpske manjine u Hrvatskoj.



- Titovo ime nikad neće biti izbrisano, makar micali ploče s ulica i trgova s njegovim imenom - poručili su organizatori s pozornice.



Načelnik Kumrovca Robert Šplajt je kazao kako je Tito bio veliki državnik s kojim svijet nema problema, ali imaju Hrvati.



- Nećemo se nikad sramiti Tita, ja sam bio njegov pionir i ponosan sam što sam čuvao stražu ispred njegovog spomenika. Ne budimo duhove prošlosti, nego želimo bolju budućnost - poručio je Šplajt, inače član HNS-a, i zahvalio Vladi RH što je omogućila prodaju zgrade bivše političke škole koju su nedavno kupili kineski investitori.



U Kumrovec su u subotu došli i predstavnici antifašističkih udruga iz svih država bivše Jugoslavije, ali i sve malobrojniji preživjeli pripadnici Narodnooslobodilačke borbe.





(FENA)