U kući u Donjim Stativama kod Netretića (Hrvatska) policija je u petak pronašla mrtvo tijelo nepoznatog muškarca, a obdukcijom će se utvrditi je li riječ o 83-godišnjem kućevlasniku Mirku Kuliću, osumnjičeniku za prošlogodišnje ubojstvo 25-godišnjaka na istom kućnom pragu, za kojim je raspisana tjeralica.

Glasnogovornica karlovačke Policijske uprave Senka Staroveški rekla je da je sporno čije je tijelo pronađeno jer se, zbog protoka vremena, identitet ne može utvrditi drugačije nego obdukcijom, piše Hina.



Staroveški i pojasnila da je policija u petak otišla na adresu 83-godišnjeg okrivljenika za ubojstvo jer je kršio mjere obaveznog javljanja u policijsku postaju tijekom trajanja obrane sa slobode.



Protiv Kulića je karlovačko Županijsko državno odvjetništvo podiglo optužnicu pred Županijskim sudom "zbog počinjenja kaznenog djela protiv života i tijela ubojstvom i zbog kaznenog djela protiv javnog reda nedozvoljenim posjedovanjem, izradom i nabavljanjem oružja i eksplozivnih tvari".



Okrivljeniku se stavlja na teret da je 17. lipnja 2018. od 21 do 22 sati u svojoj kući u Donjim Stativama, znajući da na podestu ispred ulaznih vrata sobe u kojoj se nalazio stoji druga osoba, pristajući da je usmrti, ispalio iz vojničke poluautomatske puške prema vratima pet metaka. Zrna su prošla kroz vrata, a jedno je pogodilo Tihomira Martiškovića u prsni koš te je on preminuo na mjestu događaja.



Okrivljenika se također tereti i da je u svojoj kući držao nedozvoljeno vatreno oružje.



Državno odvjetništvo predložilo je nakon ubojstva da se Kuliću odredi istražni zatvor te su 30. siječnja protiv njega izdali nalog za tjeralicom.



O tome je li Kulić preminuo ili je u bijegu te hoće li, ako je živ, biti dostupan hrvatskom pravosuđu, ovisit će hoće li mu se suditi i hoće li se ikad saznati zašto je pucao u mladića kroz zatvorena vrata. Policija je tijekom istrage potvrdila medijima da se istražuje je li do ubojstva došlo tijekom pokušaja provale u Kulićevu kuću.

