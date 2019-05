Direktor vladine Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je da je na sastanku državnog vrha sa predstavnicima Srba sa sjevera Kosova zaključeno da neće biti razgovora o nastavku dijaloga sa Prištinom dok tamošnje vlasti ne povuku, kako je rekao, "anticivilizacijske takse" na uvoz robe iz centralne Srbije.

Đurić je novinarima rekao i da je na sastanku dogovoreno da će Srbija preduzeti "vrlo energične, efikasne i oštre mjere" protiv Prištine ukoliko takse ne budu povučene do sastanka u Parizu, koji će biti održan početkom jula na inicijativu francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i njemačke kancelarke Angele Merkel.



Direktor vladine Kancelarije za Kosovo je naveo da je na sastanku ocijenjeno da su predstavnici Srpske liste na nedavnim izborima za gradonačelnike četiri opštine na sjeveru Kosova ostvarili "veličanstvenu pobjedu" koja je, po njegovim riječima, demonstrirala jedinstvo Srba na tom prostoru i njihovu "neraskidivu" vezu sa državom Srbijom.



"Jasna poruka izbora je da tu vezu i jedinstvo nije moguće prekinuti bez obzira na političke, ekonomske i druge pritiske", kazao je Đurić, prenosi Beta.



On je kazao da je na sastanku zaključeno da poslije izbora "ne smije biti spavanja na lovorikama", odnosno da je izabranim predstavnicima Srba poručeno da se od njih očekuje da svakog dana rade na unapređenju položaja Srba na Kosovu.



"Zaključeno je i da će izabrani gradonačelnici obavljati svoje funkcije samo dok ih ne učine besmislenim pritisci Prištine, odnosno da će ako bude potrebno, napustiti svoje pozicije", dodao je Đurić.



Rakić: Spremni da napustimo institucije Kosova ako bude potrebno



Predsjednik Srpske liste Goran Rakić izjavio je da su Srbi spremni da napuste institucije Kosova ako bude potrebno i pozvao međunarodnu zajednicu da uvaži rezultate izbora za gradonačelnike na sjeveru Kosova.



"Mi smo spremni da opet napustimo te institucije ukoliko bude potrebno, odnosno ako ne bude razumijevanja Prištine i međunarodne zajednice", rekao je Rakić neposredno nakon obraćanja direktora Kacelarije za Kosovo Marka Đurića.



Rakić je rekao da se to ne odnosi samo na gradonačelnike na sjeveru Kosova već na napuštanje institucija na svim nivoima.



"Molim međunarodnu zajednicu da uvaži volju naroda sa sjevera", rekao je Rakić, navodeći da "do dana današnjeg" nije dobio čestitku od njih povodom izbora koji su protekli u miru.



