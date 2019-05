Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je danas da je njegov posao da obezbijedi da više nijedna zemlja ne prizna Kosovo.

Ivica Dačić / 24sata.info

"Ići ću svuda, jer je to moj posao", rekao je Dačić za RTS.



Šef srpske diplomatije je naveo da je Srbija uspješna u svojoj politici nagovaranja zemalja da povuku priznanje Kosova i da to nekim zapadnim zemljama smeta.



Dačić je naveo da se u posjete mnogim zemljama s kojima Srbija obnavlja odnose nije išlo i po više decenija.



Podsjetimo, prištinska štampa prenijela je juče da su kosovski zvaničnici nezadovoljni jer već više od godinu dana ni jedna nova država nije zvanično priznala Kosovo.



"Uspješna posjeta Africi, neophodno da znaju naše stavove"



Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da je naišao na veliko razumijevanje po pitanju kosovskog pitanja u sedam afričkih zemalja koje je nedavno posjetio.



"Afrika je za nas veoma važna, ima 54 članice Ujedinjenih nacija od 193. To su naše tradicionalno prijateljske zemlje još iz vremena Tita i Jugoslavije, ali tamo niko nije bio po deset, 20, 30 godina... Podržavam naše strateško opredjeljenje za članstvo u Evropskoj uniji, ali smatram da je u ovom trenutku i naš strateški interes da se borimo za održavanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta", rekao je Dačić za RTS.



On je dodao da se sa afričkim zemljama mora razgovarati kako bi one bile upoznate sa stavovima Srbije po pitanju Kosova.



Dačić kaže da kosovski ministar spoljnih poslova takođe djeluje na teritoriji Afrike i da je u Kongo poslao privatni avion s pola miliona dolara, nakon što je tamo izabran novi predsjednik.



Minstar kaže da je Tanzanija potpuno uvidjela situaciju i da je odlučila da više neće glasati za Kosovo kada je u pitanju članstvo u međunarodnim organizacijama.



Slična situacija, kako kaže, dogodila se i u Kongu, gdje je novi predsjednik dao "čvrstu riječ" da neće priznati jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova i da neće mijenjati stav.



Togo i Gana, kako kaže Dačić, takođe su veoma svjesne cijele situacije.



Dačiću je u Somaliji rečeno da smatraju da je odluka prelazne vlade iz 2010. godine o priznanju kosovske nezavisnosti nevažeća, prenosi Tanjug.



Tokom Dačićeve posjete Mogadišu, u gradu se dogodio teroristički napad.



"Za vrijeme tog sastanka, koji je bio veoma povoljan za nas, desio se teroristički napad, ali sam ja u tom trenutku govorio i jednostavno nastavio. Oni su se frapirali našom odlukom, jer su, na primjer, Englezi dolazili na sastanke u panciru i šlemovima. Ja sam mu rekao da se ne uzbuđuje što se nas tiče, jer smo mi navikli na to. Preživjeli smo mi i mnogo teže slučajeve nego ovaj teroristički napad", rekao je Dačić.



Dodao je da ostaje da se vidi šta će se dešavati, jer smatra da se stvari koje nisu rješavane, kako kaže, po 20 ili 30 godina, ne mogu rješavati u toku jedne posjete.



