Predsjednica Starta Dalija Orešković u nekoliko je navrata izjavila kako kani ostati u Hrvatskoj i pripremati stranku za parlamentarne izbore 2020.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

"Ne bismo se ovoliko trudili da nam nije važno pobijediti. Svjesni smo da bi odaziv na nedjeljne izbore mogao biti i slabiji nego prije pet godina. Stranačke mašinerije, količina novca uloženog u kampanju, kao i velika politička ponuda na lijevom centru kojem pripada Start mogli bi se također odraziti na rezultate. No ostat ćemo uporni i ustrajni, neovisno o rezultatima", rekla je Orešković Novom listu.



Dalija Orešković ne respektira pretjerano najveće stranke u Hrvatskoj, a ni političke protivnike.



"HDZ može osmisliti samo još gore lice nego proteklih desetljeća, što se uvijek iznova potvrđuje. SDP je pokazao krajnju jalovost. Nazvala sam ih dezerterima, jer su 2017. uistinu dezertirali ustavnu i demokratsku poziciju", smatra čelnica Starta.



Na opasku kako su se SDP-ovi europarlamentarci Biljana Borzan i Tonino Picula u Europskom parlamentu izborili za svoje ciljeve, ona kaže: "Uz dužno poštovanje SDP-u, sumnjam da će Nutella privući birače. Uspjesima u Europskom parlamentu hvale se i Marijana Petir i Ruža Tomašić. Svatko je pronašao neku nišu. Ali ja pitam: kako to pomaže kvaliteti života naših građana? Nisu se Hrvati iselili u Njemačku i Irsku zato što je ondje Nutella bolja, nego zato što je osjećaj jednakosti pred zakonom stvaran, zato što je pravosuđe bolje, i zato što ljudi ondje državi mogu vjerovati. To je naša niša. A i rasprava stranačkih ‘spitzenkandidata’ za predsjednika Europske komisije pokazala je da naše ideje postaju glavnim temama Europe za buduće razdoblje: europska minimalna plaća, mreža ultrabrzih vlakova ili oporezivanje automatiziranog rada, na primjer. Također, u Europskom parlamentu je vrlo važno uvesti pravila o sukobu interesa, kao i urediti pravila o lobiranju. Europarlamentarci nikome ne polažu račune. Ivan Jakovčić, na primjer, primao je goleme naknade za mjesto u Nadzornom odboru tvrtke Danka Končara. Ne znamo ni njihove imovinske kartice. To se mora promijeniti."



Predsjednički izbori



Orešković se već nekoliko puta predomišljala oko kandidature na predsjedničkim izborima. U početku je odlučno tvrdila da kandidatura ne dolazi u obzir, ali najoštrije kritike upućuje upravo aktualnoj predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović, a kako se izbori primiču više nije ni pretjerano odlučna u tome da neće biti kandidatkinja za Pantovčak.



"Ovog sam trena spremna za sve, jer sam preuzela odgovornost. A hoću li, puno je teže pitanje, na koje danas ne mogu odgovoriti", govori.



Što se tiče aktualne predjsednice, ni ovaj put nije propustila priliku uputiti kritiku na njen račun.



"Mislim da je nemoguće ne pobijediti ju. Predsjednica je navodno popularna medu emigracijom u Kanadi. Baš me zanima kako bi se provela pred novom emigracijom, ljudima koji su otišli u njezinom mandatu, i za koje je rekla: ‘Svi koji smatraju da im nije dovoljno dobro, mogu slobodno otići.’ I kojom bi se zastavom pred njima ogrnula. Kad HDZ govori o Hrvatskoj za generacije, to u prijevodu znači: Za generacije HDZ-a", rekla je Orešković Novom listu.





(24sata.info)