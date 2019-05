U Sloveniji je 2019. primjetan velik porast ilegalnih prelazaka granice u odnosu na lani te je u prva četiri mjeseca bilo 3043 takvih slučajeva, a u istom razdoblju lani 1305, a promijenila se i struktura ilegalnih migranata, objavila je policija u utorak.

Ilustracija / 24sata.info

Struktura se promijenila prema državljanstvu te je posebno porastao udio ilegalnih migranata iz Alžira, Pakistana i Maroka, navodi policija.



Od privedenih migranata do kraja travnja, nakanu da u Sloveniji zatraži azil iskazalo je njih 1262, što je povećanje za 25 posto u odnosu na lani, a među njima je najviše Alžiraca, navodi se.



No, policija zaključuje da velik broj onih koji izraze takvu želju nakon što su otkriveni nastavlja put prema europskim državama koje smatraju svojom konačnom destinacijom, ne čekajući rješenje o svojoj aplikaciji za azil, prenijela je Slovenska tiskovna agencija STA.



Slovenija je u četiri mjeseca ove godine Hrvatskoj temeljem readmisije vratila 1827 ilegalnih migranata, a na službenim graničnim prijelazima odbila dozvolu za ulazak ukupno 1550 ljudi, državljana trećih država izvan EU-a, većinom na graničnim prijelazima s Hrvatskom, prenijela je Hina.



Kako se dodaje, većinom se radilo o nositeljima putnih isprava država iz balkanskih država koji nisu ispunjavali uvjete za ulazak u Schengenski prostor.



Slovenska policija ovih je dana zanijekala tvrdnje nekih nevladinih organizacija da protuzakonito izvodi 'push-back' (povrat) migranata i izbjeglica u Hrvatsku, u suradnji s hrvatskom policijom, te im ne omogućuje da izraze želju za dobivanjem azila u Sloveniji. Slovenska policija ustvrdila je da postupa po zakonu i odbacila navode nevladinih udruga da maltretira ilegalne migrante.



Na optužbe desne oporbe da njegova vlada ništa ne čini da pojača protumigracijske mjere sigurnosti na granici s Hrvatskom radi povećanja sigurnosti lokalnog stanovništva, premijer Marjan Šarec u utorak je u parlamentu desnicu optužio da pred nedjeljne izbore za Europski parlament to pitanje namjerno zaoštrava jer su migracije središnji dio njezine predizborne agende.



Za neka okupljanja koja su uz granicu zadnjih tjedana protiv migranata organizirali lokalni aktivisti, Šarec je kazao da ih je u svoje "stranačke mitinge" nastojala pretvoriti Slovenska demokratska stranka bivšeg premijera Janeza Janše.



Situacija s migrantima nije tako dramatična da bi zahtijevala dodatne mjere policije i vojske ili produžavanje postojeće ograde na dijelu granice, rekao je.



(FENA)