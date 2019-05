Više od 170 radnika Uljanik Brodogradilišta u Puli dobilo je u ponedjeljak odluku o otkazu ugovora o radu, potvrdio je novinarima stečajni upravitelj Loris Rak, istaknuvši da su radnici raspodijeljeni u manje grupe kako bi im timovi Zavoda za zapošljavanje operativnije prenijeli informaciju o tome što ih očekuje unutar otkaznog roka i pravima koje imaju u stečaju.

Foto: Pixsell

-Tijekom današnjeg dana počeli smo uručivati odluke o otkazu ugovora o radu, a mobilni timovi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) tijekom jutra upoznavali su same radnike sa sadržajem njihovih prava u slučaju nezaposlenosti - rekao je stečajni upravitelj Rak.



Što se tiče radnika koji su se odrekli otkaznog roka, dodao je, njima je ugovor o radu u brodogradilištu prestao i mogu se prijaviti u HZZ-u radi ostvarivanja prava na isplatu novčane naknade u slučaju nezaposlenosti, odnosno ako imaju sreću ostvariti radni odnos kod drugog poslodavca.



S druge strane, naveo je Rak, radnici koji su u otkaznom roku iskoristit će pravo na godišnji odmor te će odrađivati poslove koje su potrebne sukladno nalazima njihov rukovoditelja.



Dijeljenje otkaza počelo je jutros, a na Zavod za zapošljavanje ukupno će 1100 radnika, koliko ih je ostalo u brodogradilištu.



-Mi trenutno popisujemo imovinu koja mora biti sastavni dio izvješća za izvještajno ročište. Osim toga potrebno je sačiniti završnu bilancu te stoga očekujem od bivše uprave da se napravi bilanca na dan prije otvaranja stečajnog postupka i početna bilanca nakon otvaranja stečajnog postupka. Tražbine za radnike dužni smo obračunati mi unutar Uljanik Brodogradilišta dok su ostali vjerovnici pozvani od strane suda da prijave svoje tražbine u roku od 60 dana - izvijestio je stečajni upravitelj Loris Rak.



Na novinarsko pitanje rekao je kako je teško i nezahvalno govoriti o tome kolika je mogućnost da radnici podmire svoje tražbine, istaknuvši kako će to ovisiti o ukupnom iznosu njihovih tražbina koji će se naknadno utvrditi, kao i iznosu koji će se dobiti unovčenjem imovine brodogradilišta.



Na pitanje postoje li šanse da tvrtka u stečaju zaposli radnike koje su dobili otkaz, Rak je odgovorio kako je to moguće, u prvom redu u slučaju potrebe završetka započetih poslova.



Ravnatelj Agencije za osiguranje radničkih tražbina Ivan Madunić novinarima je izjavio da je Vlada putem ove Agencije, osigurava socijalni minimum radnicima čiji poslodavac bude insolventan.



-U ovom slučaju kada je riječ o Uljaniku, Agencija je već isplatila tri minimalne plaće za rujan, listopad i studeni prošle godine. Sada kada poslodavac završi u stečaju Agencija osigurava još tri minimalne plaće, osigurava polovicu utvrđene otpremnine u stečajnom postupku te naknadu za neiskorišteni godišnji odmor ili ozljede na radu. Uvjet je da je radnik u radnom odnosu bio kod poslodavca šest mjeseci prije otvaranja stečajnog postupka, i onda svaki radnik za sebe mora podnijeti zahtjev prema agenciji- poručio je Madunić.



Dodao je da će visina otpremnine biti utvrđena u stečajnom postupku za poslodavce i radnike gdje će se voditi postupak, a za one poslodavce gdje je postupak otvoren i zatvoren isti dan, Agencija će iznos otpremnine utvrditi sukladno zakonu.



Ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ante Lončar istaknuo je kako su u HZZ-u spremni za ovu novonastalu situaciju te da su unutar Zavoda pripremili dinamiku i mobilne timove koji će savjetovati kako radnici mogu osigurati svoja prava, prenosi Hina.





(FENA)