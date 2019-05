Kćerka hrvatske predsjednice Kolinde Grabar Kitarović, 18-godišnja Katarina Kitarović, odlazi da studira u SAD, a primljena je na četiri univerziteta koja joj nude stipendiju.

"Harvard joj je prvi izbor, iako je primljena na četiri top američka univerziteta. Neću reći o kojim je sve univerzitetima riječ, ali Harvard i Stenford su među njima", otkrila je Kolinda Grabar Kitarović, ističući da neće biti troškova za hrvatske poreske obveznike, jer u SAD neće imati osiguranje.



Kako prenosi Index.hr, Kitarović je navela da njena kćerka od sva četiri univerziteta na koja se prijavila dobila stipendiju i da univerziteti od njih traže da godišnje zaradi 2.000 do 3.000 dolara.



"Njoj ta četiri univerziteta nude stipendiju koja je dvostruko viša nego moja godišnja plata. Ako ode na jedan od njih, njoj će ta strana država platiti obrazovanje. U Hrvatsku će se vratiti s onim sto je u nju uložio neko drugi, u ovom slučaju SAD. Katarini je zasad Harvard na prvom mjestu, oni i Stanford su ponudili najbolje uslove", rekla je Grabar Kitarović.



Ona je objasnila da je Katarina talentovana za matematiku, fiziku, spisateljstvo, kao i da je vrhunska sportistkinja.



"Katarina je do određene mjere javna osoba jer se bavi umjetničkim klizanjem, ali jako cijeni svoju privatnost i ne želi da se o njoj govori kao o kćerki predsjednice, ne želi biti javna osoba. U želji da se skloni od policije koja je prati 24 časa dnevno, prijavila se na četiri američka univerziteta i svi su je primili", navela je Grabar Kitarović.



"Riješila je njihove SAT testove i bila među prvih jedan odsto najboljih studenata na svijetu, uključujući Amerikance. Čula sam priče da je primljena na Harvard jer sam predsjednica Hrvatske, što nema veze s istinom jer znate da američki obrazovni sistem nije briga za to", rekla je Kolinda Grabar-Kitarović.

