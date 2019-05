Muškarac koji je u subotu uhapšen u Bleiburgu zbog nacističkog pozdrava dobit će zabranu boravka u Austriji, najavljeno je iz policije.

Damir Laljek, varaždinski gradski vijećnik iz redova HDZ-a i vođa puta u Austriju, potvrdio je da je jedan putnik iz spomenutog autobusa u Bleiburgu istaknuo nacistički simbol. Kaže da je on, kao vođa puta, posebno upozorio sve putnike da se ne ističu nikakvi nacistički simboli te da se pazi na ponašanje, no izgred se ipak dogodio.



"Osim mještana Visokog u autobusu su bili stanovnici Varaždina, Hrašćice, Sračinca te Vinice. Jedan putnik koji je bio s nama je, više iz same zezancije, u Bleiburgu podigao desnu ruku kao znak fašističkog pozdrava i to je bilo dovoljno za austrijsku policiju da ga uhite i privedu, rekao je Laljek za Varaždinski.hr.



- Prije polaska kući, interveniralo se je kod austrijske policije te se molilo da se naš sumještanin pusti kako bi se s nama vratio svojoj obitelji, ali bilo je to uzalud. Od austrijskih policajaca smo dobili obavijest da mi krenemo te da će naš sudionik ostati u zatvoru, izjavio je.



Upozorenje je to, dodaje, svima koji misle ubuduće pohoditi komemoracije u Bleiburgu.



- S austrijskom policijom nema šale, a kazne za ovakve prekršaje su i do nekoliko tisuća eura - kaže Damir Laljek.





