Tridesetosmogodišnji muškarac ranjen je danas iz vatrenog oružja u komšijskoj svađi u Splitu.

Ilustracija / 24sata.info

Muškarac je ranjen u stomak u stubištu zgrade u Mosećkoj ulici i nije životno ugrožen, prenose hrvatski mediji.



Iz policije kažu da je uhapšena muška osoba i da je u toku kriminalistička istraga. Više informacija trebalo bi da bude poznato nakon uviđaja.



Punac ranjenog muškarca kaže za Slobodnu Dalmaciju da je njegov zet otišao da upozori komšiju na nesnosnu buku, nakon čega je on otvorio vrata i pucao mu u stomak, pa se vratio u stan.



"Kada je došla policija, izašao je na prozor i rekao da bi se predao, ali pod uslovom da ga ne ubiju", rekao je punac ranjenog muškarca.



On kaže da problem postoji već četiri godine i da uporno to prijavljuju policiji, što su učinili i danas, ali bez uspjeha.





(24sata.info)