Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas povodom usvajanja Deklaracije o genocidu u Prištini da u regionu postoji model u kom je Srbija "svima kriva za sve".

Aleksandar Vučić / 24sata.info

On je na otvaranju radova na izgradnji dionice Koridora 11 od Preljine do Požege rekao da je to što se dešava u Prištini "začarani krug ludila iz koga izlaza nema".



"Oni koji stalno vode politiku pričom da su žrtve, što smo i mi nekad radili, ne vide i ne razmišljaju o budućnosti već samo gledaju kako da namire neke navodne gubitke iz prošlosti", rekao je Vučić novinarima.



Vučić je dodao da ljudi napuštaju sve zemlje regiona, čak i one koje su članice EU poput Hrvatske.



"Prazne su i Crna Gora, i Bosna i Hercegovina, i Sjeverna Makedonija... Umjesto da smo svi zajedno tražili veća prava od Evrope, da između sebe nemamo granice u ekonomskom smislu, da roba i kapital mogu slobodno da se kreću, mi smo doveli do toga da smo oslabili jedni druge maksimalno i da poslije uživamo u mržnji jedni prema drugima", kazao je predsjednik Srbije.



On je najavio da će posjetiti Zlatiborski okrug kao i još 13 okruga u Srbiji.



(24sata.info)