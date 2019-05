Poznati fudbalski trener Miroslav Ćiro Blažević izjavio da se ne boji što je stao uz Milorada Pupovca.

Blažević je za Novosti rekao da ga ljudi vole, iako će ga možda neki poslije spota malo manje voljeti, ali da to, kako ističe, nema veze.

Objašnjavajući zašto se odlučio da snimi spot za SDSS u trenutku napada na tu stranku, Blažević kaže da je "previše star da ne bi vidio koliko je važno da se svi u Hrvatskoj uvažavamo, ako se već i ne volimo".

- Ne gledam ljude ni po nacionalnoj pripadnosti, ni po vjeroispovesti, već ako si čovjek, onda si čovjek. Mislim da smo mi previše mali da ne bismo bili ujedinjeni, pa želim pokazati primjerom da konflikti i svađe ne vode ničemu. Ovdje smo svi previše propatili da bi neki primitivni porivi mogli da naprave neko novo zlo - kazao je Blažević.

On je dodao da se u istoriji sport pokazao kao most koji je povezivao ljude, čak smirivao i najprimitivnije strasti, kao i da sportisti nisu hendikepirani šovinizmom.

Komentarišući to što je hrvatski premijer Andrej Plenković dobro primio njegov spot za SDS S iako je Blažević blizak HDZ-u, on kaže: Plenković je reagovao u istom duhu kao i ja, kao i predsjednica Kolinda Grabar Kitarović".

Blažević dodaje da oni ne mogu to tako direktno iskazati, jer vode računa o glasačima i da je to hendikep.

- Uveren sam da isto misle što i ja koji sam na kraju života. Mogu reći sve, pa neka me vole ili ne vole, a svjestan sam da me sada nešto manje neki vole. Ali spokojan sam jer sam dao jedan doprinos koji ide u prilog boljim odnosima na ovim područjima - kazao je on.

Blažević dodaje da nikada nikakvih problema nije imao u Srbiji i da je veoma srećan što je to tako, kao i da većina ljudi sa kojima se druži misle kao i on. "

- Neki su me iznenadili, pa mi sada spominju majku, ali šta se može - zaključuje Blažević.

