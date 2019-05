Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković položio je danas vijence kod Spomen-obilježja na Blajburškom polju, istakavši da je došao da oda počast svim žrtvama.

Foto: HINA

Jandroković je odbacio politizaciju toga čina kao i relativiziranje karaktera ustaškog režima.



"Došao sam iskazati poštovanje žrtvi, ljudima koji su ubijeni bez presude i iz osvete, koji su bacani u masovne grobnice, kojima često ne znamo identitet i tačan broj", rekao je on i dodao da se "zločini" moraju osuditi, prenosi Hina.



Upitan zašto ne dolazi na službenu komemoraciju, Jandroković kaže da je odlučio da "danas dođe" i da želi da "komemorira žrtvu i osudi komunistički zločin".



On je negirao da je razlog nedolaska to što je prošli put na blajburškom polju "doživio zvižduke i povike `izdajice`".



"Ovdje sam se došao pokloniti žrtvi i nisam došao da relativizujem karakter ustaškog režima ili NDH", zaključio je Jandroković.



Ovogodišnja komemoracija u Blajburgu, koja se nalazi na meti kritike zbog okupljanja fašista iz cijele Evrope, zakazana je za 18. maj.





