Ljekari sa zagrebačkog Rebra uspješno su razdvojili sijamske blizanke nakon što ih je 14 ljekara operisalo punih 15 sati, objavio je u utorak Jutarnji list.

Foto: Pixabay (ilustracija)

Valentina i Kristina rođene su spojene donjim dijelom prsnog koša i zajednička su im bila jetra te crijeva.



Njihovo razdvajanje bilo je jedan od najkomplikovanijih medicinskih zahvata, drugi takav poznat u historiji. U samo dva mjeseca od operacije djevojčice su udvostručile težinu i sjajno napreduju, donosi dnevnik.



Odmah nakon rođenja bebe su iz rodilišta u KB-u Sveti Duhu prevezene u KBC Zagreb gdje je počela lavovska borba za njihov život i priprema dosad u Hrvatskoj neviđene i komplicirane operacije za koju se unaprijed znalo da će biti neizvjesna do kraja. Roditelji Marija i Petar Tambolaš strepili su nad svojim blizankama gotovo danonoćno, a ljekari u Zavodu za neonatologiju i neonatalnu intenzivnu medicinu pokušavali su “popraviti" sve ono što im je bio problem jer su rođene u 33. sedmici, navodi Jutarnji list.



“Uz to što su bebe bile spojene, problem je bio i to što su rođene prerano, ali i činjenica da su imale neizbalansiranu cirkulaciju", kazala je za Jutarnji pročelnica Zavoda Ruža Grizelj.



Uz brojne probleme koje su djevojčice imale, takav slučaj, dodala je Grizelj, rijetko je opisan i u literaturi. Bilježi se, primjerice, samo 16 posto blizanaca spojenih crijevima, a Kristini i Valentini bila je spojena i jetra odnosno cirkulacija.



“Riječ je o drugom slučaju u svijetu da su blizanci spojeni i jetrom i crijevima. U ovom prvom slučaju preživio je samo jedan blizanac, a naše su djevojčice obje žive, uprkos činjenici da je jedna bila cirkulacijski kompromitovana, a druga preopterećena. Riječ je o blizanačkom transfuzijskom sindromu koji nastaje nakon poroda kod sijamskih blizanaca”, rekla je dr. Grizelj za Jutarnji list.





(Hina)