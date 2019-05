Premijer Kosova Ramuš Haradinaj izjavio je da je uspio da glavna pitanja o Kosovu sa stola visoke izaslanice EU i predsjednika Srbije, prenese nazad u Prištinu.

Haradinaj izjavio da je uspio da pitanje odlučivanja o Kosovu "skine" sa stola Federice Mogherini i Aleksandra Vučića.



Prema njegovim riječima, on je uspio da poništi odluku kojom je Priština predala moć Megherini i Vučiću.



- To je bilo veoma teško, promijeniti tok nekih stvari bez toga da nekog naljutite, ali, srećom, uspjeli smo to bez velike štete, ili kako bi rekli ljudi, bez trna u stopalu - prenose njegove riječi prištinski mediji.





