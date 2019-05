Prisustvo predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i predsjedavajućeg Predsjedništva BiH na sjednici Sabora Srpske pravoslavne crkve /SPC/ važno je zbog nacionalnog jedinstva i konsenzusa o pitanju od životne važnosti za srpski narod, rekao je generalni sekretar predsjednika Srbije Nikola Selaković.

Nikola Selaković / 24sata.info

On je naveo da je jedna od ključnih tačaka spajanja interesa države i Crkve Kosovo i Metohija i da jučerašnji razgovor može samo više da doprinese stvaranju minimuma nacionalnog jedinstva oko nekih stvari oko kojih ne treba da postoji sporenje.



Selaković je za TV "Pink" rekao da prisustvo Vučića na Saboru predstavlja ozbiljan korak ka onome na šta Njegova svetost patrijarh srpski Irinej ukazuje - da se stvori jedna vrsta nacionalnog jedinstva i konsenzus o pitanju od životne važnosti za državu i narod.



- Iako jučerašnji razgovor nije bio lak, važno je da je do njega došlo i da smo izašli ne kao dvije, već kao jedna srpska strana. Uloga patrijarha je velika, i sve pohvale, jer je imao mudrosti da uputi ovakav poziv dvojici predsjednika i da lični doprinos koji djeluje pomiriteljski i razumno za cijeli naš narod bez obzira gdje živi - rekao je Selaković.



Prema Selakovićevim riječima, Vučić ima jasan stav da Crkva ima pravo na svoje viđenje i stavove.



On je podsjetio da je patrijarh rekao da se "Vučić junački bori" i ukazao i na ozbiljne neizvjesnosti u toj borbi, imajući u vidu da je kosovsko pitanje jedno od najkompleksnijih.



- Idealno rješenje postoji u našim glavama, ali je daleko od realnosti, predsjednikova politika je da izvučemo maksimum u granicama naših mogućnosti. Razgovor juče nije bio nimalo lak, ali je bio otvoren - rekao je Selaković.



On je dodao da su dvije stvari na Kosovu i Metohiji važne - narod i svetinje.



Selaković je rekao da je na Saboru osim pitanja Kosova i Metohije bilo riječi i o projektima, od kojih je neke Vučić sam inicirao, između ostalog i da se završi Hram Svetog Save.



Selaković je naveo da će najveći dio mozaika u Hramu ove godine biti završen.





(24sata.info)