Predsjednik Vlade Crne Gore Duško Marković kazao je kako se ta zemlja od nekadašnje najmanje razvijene jugoslovenske republike transformirala u zemlju koja je regionalni lider kako u integracijskim procesima tako i u ekonomiji i razvoju.

Duško Marković / 24sata.info

Pritom je pozvao investitore da ulažu u Crnu Goru i naglasio kako je to zemlja koja je članstvom u NATO podigla stupanj sigurnosti i u kojoj već posluju najprestižniji svjetski turistički brendovi.



"Ono što je za investicije najvažnije je predvidljivost. Kada je o Crnoj Gori riječ - sve je predvidljivo - nema iznenađenja. Na dobrom smo kursu, stabilno napredujemo ka zacrtanim ciljevima. Naš uspjeh u europskoj i euroatlantskoj integraciji potvrda je toga. Ogromno interesiranje prestižnih investitora nakon našeg ulaska u NATO dodatno potvrđuje i učvršćuje ovaj stav", naglasio je Marković za Collection Montenegro.



Kada je u pitanju vizija zemlje, Marković kaže kako točno znaju što hoće, a to je razvoj i podizanje životnog standarda građana te da, iako na nju ponosni, žele mijenjati koncepciju crnogorske povijesti.



"Ne bavimo se povijesnim mitovima nego razvojem i podizanjem životnog standarda građana, ne fokusiramo se na to da budemo opjevani kao borci i vitezovi nego kao uspješni ljudi koji kreiraju bolji ambijent za svoju djecu, ne vidimo Crnu Goru kao kameniti krš nego kao mediteranski dragulj", kazao je Marković i poručio kako su veoma posvećeni dostizanju ciljeva koje su zacrtali.



"Prošli smo uspješno dug put, od nerazvijene republike do najrazvijenije zemlje regije. I dalje napredujemo. Stoga je najbolja poruka investitorima da je Crna Gora uspješna priča i kvalitetna, pouzdana i sigurna investiciona luka, bez dileme najsigurnija u ovoj regiji, a možda i šire", zaključio je crnogorski premijer, prenosi RTCG.





(FENA)