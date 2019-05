Zadnji pilot Pelješkog mosta zabijen je 12 dana prije roka čime je dovršena prva faza gradnje, no pristupne ceste još čekaju.

Na gradilištu Pelješkog mosta u četvrtak navečer pobijen je zadnji od ukupno 148 predviđenih stalnih pilota. Čekić dizalice Xong Cheng 1 preksinoć je u morsko tlo zabio pilot dug 126,6 metara na stupnom mjestu S6. A pobijanje na tom stupnom mjestu bilo je i najkritičniji dio temeljenja mosta zbog rascjepa u flišnoj zoni. U Hrvatskim cestama kažu da je pobijanje 148. pilota ipak prošlo bez teškoća jer je pogođena stijena i time izbjegnut rascjep, piše u subotu Večernji list.



Prema dinamičkom planu, zadnji stalni pilot trebao je biti pobijen 21. svibnja, a to znači da su kineski graditelji iz tvrtke China Road and Bridge Corporation (CRBC) tu fazu gradnje završili 12 dana prije roka.



Tim je planom bilo predviđeno i da se pobija jedan pilot dnevno, no Kinezi su uspijevali pobijati dva pa čak i tri pilota na dan, ovisno o vremenskim uvjetima. Najduži pilot ima 128,6 metara i težak je oko 230 tona, dok je najkraći dug 36 metara. Promjeri pilota su 1,8 i dva metra. Na središnjim je stupištima pobijeno po 18 i 20 pilota, a na stupnim mjestima uz obalu po devet. Ukupno je 12 stupnih mjesta.



U Hrvatskim cestama objašnjavaju da sad slijedi izvlačenje mulja iz tih čeličnih cijevi i njegovo odvoženje, sukladno Studiji utjecaja na okoliš, na lokaciju koja je 21 nautičku milju udaljena od mjesta budućeg mosta.



Navode da je na gradilištu Pelješkog mosta trenutačno 150 kineskih i 55 hrvatskih radnika. CRBC se obvezao da će most sagraditi u roku od tri godine od dana uvođenja u posao, a to znači do kraja srpnja 2021. No to bi moglo biti i prije, s obzirom na to da je ispred dinamičkog plana.



Gradnja pristupnih cesta, pak, još nije počela. Hrvatske ceste trebaju ponovno donijeti odluku o izvođaču radova za dionicu Duboka - Sparagovići nakon što je prva odluka o odabiru grčkog J&P Avaxa poništena. Za stonsku obilaznicu tek trebaju donijeti odluku o odabiru. Radi se o ukupno 32 kilometra prometnice s brojnim objektima. U Cestama kažu da je rok za završetak cijelog projekta cestovnog povezivanja juga Hrvatske 31. siječnja 2022. te da je najbitnije da cijeli projekt bude gotov do 2023. jer dotad moramo iskoristiti novac iz EU, prenosi Hina.



