Srbija će se ponašati odgovorno i ozbiljno, čuvaće mir i stabilnost, ali, iako živimo kao da će 100 godina biti mir, moramo da budemo spremni da zemlju branimo u svakom trenutku, poručio je danas predsjednik Aleksandar Vučić u Nišu, uoči vojno policijske parade “Odbrana slobode”.

Foto: Tanjug

U skladu sa tim, istakao je da su jedinice vojske i policije sve pripremljenije i opremljenije, a sve to treba da služi u svrhu odvaraćanja potencijalnih agresora na Srbiju.



Vučić je istakao da je budžet za odbranu nikada veći, što olakšava pozicije jednoj relativno maloj, a nezavisnoj i suverenoj zemlji da vodi nezavisnu politiku.



Predsjednik je, nakon sastanaka sa komandantima jedinica Vojske Srbije, Ministarstva unutrašnjih poslova i resornim ministrima, izrazio zahvalnost svim pripadnicima MUP-a i VS koji brinu o sigurnosti i bezbjednosti građana i koji vredno i naporno rade, vjerovanto, jedan od najtežih poslova u zemlji.



Vučić je novinarima prenio da se na sastanku razgovaralo o tri važne teme, prije svega o bezbjednosnoj situaciji u zemlji i regionu, te da je upoznao pripadnike Vojske i policije sa izuzetno složenom političko-bezbjednosnom situacijom.



"Srbija će da se ponaša odgovorno i ozbiljno, da čuva mir i stabilnost, ali, uz mnoge loše rečenice koje je Josip Broz imao, imao je i jednu dobru - da živimo kao da će 100 godina biti mir, ali da budemo spremni da zemlju branimo u svakom trenutku”, rekao je Vučić.



Takođe, bilo je riječi i o tome šta država može da uradi za pripadnike vojske i policije, jer, kako je rekao, znaju koliko još muka i problema ima u vojsci i policiji.



“Znamo da smo nasledili, ne ništa, nego minus od osam milijardi, a da gotovo ništa nismo imali od uniformi i tehnike. Danas je stanje sa unofrmama neuporedivo bolje”, podvukao je predsjednik.



Podsjetio je da je 2012. godine, kada je postao ministar odbrane, Ratno vazduhoplovstvi imalo dva Miga 21, koje danas zovu “mtrvački sanduk”, jer ne može da se bori ni sa kim u bliskoj borbi, kao i jedan Mig 29 koji nije mogao ni da poleti.



Vučić je ukazao da je danas stanje potpuno drugačije, što će građani moći da vide na paradi.



“Videćete najmoćniju prezentaciju srpskog oruđa, oružja u poslednjih mnogo decenija, moćno i snažno Ratno vazdhoplovstvo i ubuduće sve snažniju PVO”, rekao je predsjednik.



Danas će, dodao je, na nebu biti i osam Migova 29, što je najveći broj do sada, kao i osam “orlova” i G4 školski avion, bombardere, lovce, čuvene helikoptere MI 35.



“Naručili smo još tri helikoptera MI 17, tri ''pume'', tri H-145 , i uz Mađarsku, Poljsku i Rumuniju smo najveći naručioci helikoptera u ovom delu sveta. To dramatično menja poziciju Srbije u vojnom i policijskom smislu”, podvukao je predsjednik Vučić.



Takođe, na paradi će učestvovati i najveći broj tenkova na jednom mjestu, kao i druga oruđa, uz najveći broj vojnika i policajaca na jednoj vježbi - više od 4.000.



Vučić je istakao da je cilj da za dvije ili najkasnije tri godine, poslije određenih promjena, možemo da izvedemo 10.000 ljudi na paradu sa snažnim oruđem i oružjem.



“A, nadam se da nikada nećemo morati da ga upotrebimo”, naglasio je predsjednik Srbije.



On je poručio učesnicima parade da ne rizikuju danas.



„Moji omiljeni helikopteri svakako će leteti, jer njima ništa ne smeta, nema oblaka koji može da im smeta. „Ðavolje kočije“ će leteti. To je kada je dobra mašina, a MIG-u, iako je odličan avion, potrebni su dobri vremenski uslovi“, objasnio je on.



Upitan o daljoj saradnji sa Rusijom, ali i Kinom i da li sa Pekingom postoje i aranžmani za bespilotne letjelice i dolazak kineske vojne industrije kod nas, Vučić odgovara:



"Kako bi to bilo lepo... Ne mogu mnogo o tome da govorim, ali detalj ću vam reći. Osim ova dva ova dva sistema ili dve baterije od po tri bespilotne letelice, ukupno šest naoružnaih ćemo imati, oni (Kina) nam pomažu u razvoju i transferu tehnologije za ''Pegaz''."



Uz podsjećanje da Srbija ima sisteme ''Pegaz'' i ''Vrabac'', Vučić navodi da veliki broj zemalja slabo stoji po pitanju bespilotnih letjelica, malo ih radi i malo ih uspješno proizvodi.



"Kina je u tome broj 1. u svetu, po izradi bespilotnih letelica. Uz taj transfer tehnologije koji mi uzimamo, sada ćemo da rešimo probleme oko kojih smo se mučili sa sistemima ''Pegaz'' i ''Vrabac'' i to će nam puno značiti u osmatranju, izviđanju", kaže Vučić.



To je, ističe on, tek početak saradnje.



Dodao je i da će u septembru ili oktobru u Srbiju doći i potpredsjednik Centralne vojne komisije Kine, što je najviši nivo u toj oblasti.



"I saradnju ćemo svakako da nastavimo", dodao je on.



Vučić je rekao da Srbija i sa Rusijom i sa Kinom ali i sa Zapadom razgovarati i o sajber ratovanju, modernim robotima u naoružanju, ometačima, o svemu najmodernijem.



"To je ono što nam je potrebno za budućnost", ističe on.



Kako kaže, prvo je ''napadnuto'' ratno vazduhoplovstvo koje praktično nije ni postojalo i to krivicom države a ne vojske, ali da se sada okrećemo pešadiji, boljim vozilima.







(24sata.info)