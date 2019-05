(24SATA.INFO)

Predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak izjavio je da će Srbija biti priznata na Zapadu kao i svaka druga država koja je članica Evropske unije onda kada bude poštena prema sebi i kada se bude ogradila od svoje etnocentrične, totalitarne prošlosti.

Gostujući na televiziji Happy, Čanak je naveo da Srbija mora prihvatiti krivicu koju je napravila, a među kojima je i nespriječavanje genocida u Srebrenici.



- Kako je moguće da 9. maj, Dan Evrope i Dan pobjede nad fašizmom dočekujemo uz „Krv i čast“, neonacističku organizaciju koja dejstvuje u Srbiji? Kako je moguće da taj dan dočekujemo uz zlostavljanje ljudi po etničkom osnovu, kao što smo imali situaciju u Borči ili u Novom Sadu, gdje su ljude pretukli zato što nisu Krajišnici nego su Novosađani itd. Dočekujemo 9. maj u jednoj vrlo ružnoj i napetoj atmosferi. Dakle, čitava ta priča o fašizmu i Danu Evrope i svemu tome je gurnuta u stranu pred navalom i provalom nekih lažnih i pogrešnih vrijednosti, koje svako ko se malo bavi historijom zna gdje će odvesti, a to je u pogrome, pokolje, krvoprolića... – naveo je lider LSV.



Na opasku voditelja da se boji da će Vojvodina sama ući u EU, te da bi onda mogla da sa sobom povede i Srbiju, Čanak je rekao da za Vojvodinu uvijek govore da je most prema Evropi, ali da svi zaboravljaju da se preko mostova isključivo gazi. On je odbacio priče da će Vojvodina prije ostatka Srbije ući u EU, ističući da ona ne može ništa samostalno da uradi.



- Kako Vojvodina može sama da uđe u Evropu? Ne mogu ništa samostalno da urade. Ne mogu da odluče u Pokrajinskoj vladi, bez dozvole iz Beograda, da kupe toalet papir. Do te mjere je to marionetski položaj. Mi uvijek imamo isti nesporazum sa Beogradom. Mi hoćemo naše pare, a oni za divno čudo hoće naše pare, nikako da se složimo čije su naše pare – dodao je.



Čanak je ponovio da Kosovo nije niko uzeo, već da je ono izgubljeno ratom koji je počeo Milošević, a osvojeno je ratom 1912.



- Dobiješ Kosovo ratom, to je u redu. Izgubiš Kosovo ratom, pa kažeš eto uzeli nam. Unutrašnjim uređenjem i decentralizacijom Srbije polovinom devedesetih je moglo da se stavi pitanje Kosova ad acta, ali to nije urađeno, nego se išlo u to ajde da štrpnemo gdje šta može, a gdje ne može onda si imao Šešeljeve sony brigade – kazao je on.



Kada je u pitanju ideja razgraničenja, o kojoj svi pričaju, a niko ne zna šta ona znači, Čanak je pokušao da objasni kako to izgleda.



- To bi otprilike bilo da mi zamijenimo teritorije, pa gdje žive Srbi da se pripoji Srbiji, a gdje žive Albanci da se pripoji Kosovu. A po mogućnosti da se to baš i ne pripoji Kosovu, nego samo ovo gdje žive Srbi da se pripoji Srbiji. Suštinska zabluda zbog koje to ne može da funkcioniše je da onog momenta kad ti kažeš „gdje žive Srbi to neka bude dio Srbije“, onda je posao poštenog albanskog nacionaliste da protjera Srbe i ne mora da se odriče teritorije. A posao poštenog srpskog nacionaliste je da protjera Albance i da nema problem odricanja teritorije – kazao je Čanak.



On je primjetio i da svi nacionalisti na svijetu imaju dva problema sa svojim državama – prvi je da im nije dovoljno velika, a drugi je da nije dovoljno etnički čista.

(24SATA.INFO)