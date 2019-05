Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, u saradnji s policijskim službenicima policijskih uprava Beograda i Valjeva i u koordinaciji s Tužilaštvom za organizovani kriminal uhapsili su sedam osoba zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivično djelo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi.

Arhiv / 24sata.info

Uhapšeni su S.P.(1961), N.J. (1986), P.P. (1984), S.J. (1982), R.T. (1973), S.M. (1978), i M.O. (1985), državljani Republike Srbije.



Sumnja se da su pripadnici ove organizovane kriminalne grupe koju je predvodio S. P., od decembra 2018. godine do početka aprila 2019. godine, krijumčarili veći broj migranata afroazijskog porijekla.



Kako se sumnja, oni su blizu državne granice Srbije sa Hrvatskom smještali i skrivali migrante u kamione natovarene žitaricama i omogućavali im nedozvoljen prelaz državne granice sa Hrvatskom, kao i dalji nedozvoljen tranzit preko teritorije Hrvatske i Slovenije do Italije.



Imovinska korist koju su ostvarivali pripadnici organizovane kriminalne grupe za krijumčarenje ilegalnih migranata, kako se sumnja, kretala se do 3.800 eura po jednom ilegalnom migrantu.



Prilikom pretresa, kod osumnjičenih je pronađeno i privremeno oduzeto 22.000 eura i 440.000 dinara, više mobilnih telefona i falsifikovanih dokumenata, šest putničkih motornih vozila, kao i više komada vatrenog oružja.



Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega su, uz krivičnu prijavu, privedeni nadležnom tužilaštvu, stoji u saopćenju MUP-a Srbije.

(FENA)