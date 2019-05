Ti Hašime zavisiš od nas. Neće to tako da ide, molim te da mi razgovaramo, a ne da ti govoriš šta hoćeš, a šta nećeš, rekao je danas na zajedničkom sastanku, u okviru Samita Brdo-Brioni u Tirani, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kosovskom predsedniku Hašimu Tačiju.

Vučić je, kako prenosi Blic, ukazao da on nikada nije govorio ni o kakvim modelima za Kosovo, već o postizanju dogovora, osvrćući se na nastupe Hašima Tačija u poslednje vrijeme, u kojima neprestano ponavlja da tri opštine sa juga Srbije treba pripojiti Kosovu.



"Dosta mi je da slušam šta Hašim hoće, a šta neće. Ti, Hašime, zavisiš od nas. Neće to tako da ide. Molim te da razgovaramo, a ne da ti govoriš šta hoćeš, a šta nećeš. Hoćeš ja da ti kažem šta ja neću?", upitao je Vučić i dodao:



"Koja će to Amerika da vas ugura u međunarodne insitucije? Probao si sa Kolindom (Grabar Kitarović), Borutom (Pahorom).. nisi uspeo. Jesi li to sam smislio ili ti je neko pomogao?", rekao je Vučić.



On je ponovio da nikada nije govorio o rješenjima, već o postizanju dogovora: "Ako može super, ako ne, preživecemo".



Vučić je Tačiju poručio i da ne pominje Republiku Srpsku "bez preke potrebe":



"Znam zašto to govoriš - jer Amerikanci neće RS. Ja mogu da kažem da ja tebi ne dam da formiraš RS u Srbiji, a to je Kosovo", rekao je predsjednik Vučić.



Mnoga teška rješenja je "izgurao" i moli, kaže, da se urazume.



"Zamisli da sam ja govorio ono što ste ti i (Edi) Rama juče u Tirani? Ili Kolinda danas? O ujedinjenju. Samo malo stanite, sve razumem, ali stanite. Ako dođemo do rešenja - super, ako ne, valjda ćemo imati pameti da sačuvamo mir" - poručio je Vučić.





