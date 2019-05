Predsjednik Kosova Hašim Tači, izjavio je večeras u Tirani da srpski predsjednik Aleksandar Vučić zna da je priznanje kosovske nezavisnosti uslov za priključenje Srbije članstvu u EU.

Hašim Tači / 24sata.info

Tači je to rekao u intervju za albanski Top Channel, upitan da komentariše izjavu predsjednika Vučića da nikada neće priznati kosovsku nezavisnost.



On misli da je takva izjava Vučića namijenjena za unutrašnje potrebe.



“Vučić zna da je priznavanje Kosova uslov za evropsku budućnost Srbije. Kada bi se Preševo, Medveđa i Bujanovac priključili Kosovu, mislim da bi Srbija kao nagradu dobila skoru evropsku budućnost”, rekao je Tači.



Upitan da li je pošteno reći da je ideja o korekciji granice Kosova i Srbije “pokopana” na samitu u Berlinu, Tači kaže da u Berlinu nije bilo “ni sahrane, ni rođenja bilo kakve ideje ili predstavjanja bilo kakve alternative”.



Ponovio je da sastanak u Berlinu nije dao nikakve rezultate, ali da cijeni dobru volju kancelarke Angele Merkel i njeno obećanje da će na predstojećem samitu u Parizu početkom jula biti konkretnijih stvari.



A na pitanje da li ideja o korekciji granica uživa američku podršku ili je samo Džon Bolton podržava, Tači kaže da je posvećen ispravljanju istorijske nepravde učinjene Albancima kroz ideju o priključivanju tri opštine centralne Srbije kosovskoj teritoriji, a riječ je o Preševu, Bujanovcu i Medveđi.



To dodao je, podrazumijeva da od Kosova u postojećim granicama ne bude uzet ni jedan centimentar.



“To je naše istorijsko pravo i ja ću i sutra na samitu insistirati na toj ideji, i ne samo sutra, već na svakom narednom samitu koji bude održan”, kazao je Tači.



Na tome će, ističe, insistirati jer može se, kako kaže, desiti da za 10-20 godina u tzv. “Preševskoj dolini” više ne bude Albanaca.



O stavu SAD o kosovskom pitanju, Tači kaže da je on vrlo jasan: “Nema crvenih linija. Američka poruka je sadržana u dva pisma koja je predsjednik Tramp poslao predsjedniku Vučiću i meni”.



Na ponovljene tvrdnje premijera privremenih prištinskih institucija, Ramuša Haradinaja, da su on, Rama, kancelarka Angela Merkel i francuski predsednik Emanuel Makron u Berlinu tražili ukidanje sto odsto uvećanih taksi na proizvode iz Srbije, Tači kaže da na tom nedavnom skupu nije bilo govora o taksama.





(24sata.info)