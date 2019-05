Šefica diplomatije EU Federica Mogherini odbacila je danas u Tirani navode Ramusha Haradinaja koji optužuje nju i predsjednike Albanije i Srbije, kao i kosovskog predsjednika, da su dio "plana za podjelu Kosova".

Federica Mogherini / 24sata.info

"Nismo dio nikakve zavjere", rekla je Mogherini, već je zajednički cilj da se stvore uslovi, atmosfera i prostor kako bi dvije strane ponovo sjele za isti pregovarački sto.



"Poštujemo pregovaračke pozicije dvije strane i ozbiljno gledamo na ulogu posrednika, moju ličnu ulogu, u kojoj mi ne određujemo sadržaj budućeg sporazuma, već omogućavamo razgovore o tome šta pravno obavezući sporazum o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa može da sadrži", odgovorila je Mogherini albanskim novinarima.



Mogherini se u Tirani, gdje se večeras sastaje sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, a sutra će učestvovati na samitu Procesa Brdo-Brioni, inače prvi put oglasila poslije sastanka o zapadnom Balkanu u Berlinu.



Mogherini je rekla da trenutno ne vidi uslove za nastavak dijaloga Beograda i Prištine.



Ona ocjenjuje da je preduslov za to povlačenje ili suspenzija tarifa i da odgovornost sada leži u rukama Prištine.



”Ubijeđena sam da, ako bi se tarife povuke večeras, sutra ujutru bih sazvala novu rundu dijaloga. To bi bilo teško i bolno, kao i obično, ali možda i produktivno. Međutim, u odsustvu pogodne atmosfere, ja ne vidim pesrpektivu nastavka dijaloga. Sada odgovornost leži u rukama onih koji odlučuju na Kosovu”, poručila je Mogherini.



Federica Mogherini je poručila i da je dijalog Beograda i Prištine tokom godina donio važne rezultate, kako za dvije strane u procesu, tako i za cijeli region.



Ona je ocijenila da je do zastoja u dijalogu došlo upravo u trenutku kada je moglo da se uđe u fazu intenzivnijih pregovora.



"Naš cilj je bio i i ostaje postizanje usaglašenog, pravno obavezujućeg sporazuma koji će pokriti sve aspekte normalizacije odnosa Prištine i Beograda", kaže Mogherini.



Visoka predstavnica EU podsjetla je da je do zastoja u dijalogu došlo zbog tarifa koje su prištinske vlasti uvele na robu iz Srbije čime su prekršeni i sporazumi koje je Kosovo potpisalo.



Mogherini je takođe naglasila da su EU, zemlje članice, kao i drugi međunarodni partneri tražili da se povuki ili suspenduju tarife, što se do ovoga trenutka nije dogodilo.



"Moj utisak poslije Berlina je da nismo blizu nastavka dijaloga, ali to ne znači da odustajemo od posredovanja u dijalogu", kaže Mogherini, prenosi Tanjug.



Govoreći o pogodnoj atmosferi za nastavak dijaloga, Mogherini je pored ukidanja prištinskih tarifa navela i suspenziju kampanja za priznanja, odnosno povlačenja priznanja kosvske nezavisnosti.



Šefica EU diplomatije u zaključku izrazila je nadu da će "mudrost da pobijedi", jer kako je naglasila, "niko neće dobiti ništa od daljeg zastoja dijaloga, a pogotovo ne Kosvo, Srbija i region".



”Pomirenje i normalizacija su, kao što je EU i sama naučila, baza za ekonomski prosperitet i integraciju. Znam koliko je to važno za region i zato je važno da se porces nastavi i bude polodonosan uz poštovanje svih strana”, zaključila je Mogherini.



(24sata.info)