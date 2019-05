Premijer Kosova Ramuš Haradinaj izjavio je da postoji sumnja da su predsjednici Srbije i Kosova Aleksandar Vučić i Hašim Tači, i premijer Albanije Edi Rama pod vodstvom visoke predstavnice EU za spoljnu politiku i bezbjednost Federice Mogherini razgovarali o podjeli Kosova.

Haradinaj je na okruglom stolu o dijalogu Kosova i Srbije poslije Samita u Berlinu, kazao da postoji "osnovana sumnja da su Vučić, Rama i Tači razgovarali o podjeli Kosova i da također ona postoji da se to događalo pod rukovodstvom Mogherini".



"Dobro je da traže izvinjenje što su gubili vrijeme na tu temu. Moglo je sve ovo da bude još gore", kazao je Haradinaj na okruglom stolu u Prištini.



Haradinaj je ocijenio da Kosovo nema potrebe da otvara pitanje kako je proglašeno nezavisnim 17. februara 2008. godine i kako je to ocijenio Međunarodni sud pravde.



"Garantujem vam da bilo ko koji kaže da se promjenom granice ili njenom korekcijom postiže mir, treba da zna da se ne postiže mir, već se postiže rat i tragedija", kazao je Haradinaj, prenosi Beta.



Premijer Kosova je dodao da oni koji predlažu sporazume o promjeni granica to čine namjerno, kako bi Balkan uveli u još najmanje dvije decenije nestabilnosti.



