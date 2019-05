On je to rekao u avionu novinaru HRT-a, na povratku iz posjete Bugarskoj i Sjevernoj Makedoniji.

Arhiv / 24sata.info

"Stepinac je bio duševan čovjek, zato ga je Crkva proglasila blaženim. Ali u određenom trenutku u procesu kanonizacije postoje nejasne tačke, istorijske tačke. Molio sam se, promišljao sam to, tražio sam savjete i vidio da treba da zatražim pomoć (srpskog partijarha) Irineja. On je velik patrijarh. Irinej je pomogao, napravili smo zajedničku istorijsku komisiju i sarađivali smo. I Irineju i meni jedini je interes istina. I da ne pogriješimo. Čemu bi služilo proglašenje sveca ako tu istina nije jasna? Nikomu to ne bi služilo", rekao je papa Franja.



Srpska pravoslavna crkva protivi se proglašavanju Alojzija Stepinca, prvog čovjeka Katoličke crkve u Hrvatskoj za vrijeme ustaške vladavine, zbog pokrštavanja pravoslavnog stanovništva i podrške koju je davao Nezavisnoj Državi Hrvatskoj.



U crkvenim krugovima u Hrvatskoj nisu zadovoljni zbog činjenice da papa još nije proglasio Stepinca svetim.

(Tanjug)