Ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić kaže da je Sjeverna Makedonija priznala nezavisnost Kosova samo da bi se približila zapadu i da "ne stoji argumentacija" novoizabranog predsjednika Steve Pendarovskog da je to učinjeno zbog Albanaca koji žive u toj zemlji.

Ivica Dačić

On je za TV Pink komentarišući izjavu novog predsjednika Sjeverne Makedonije da su priznali nezavisnost Kosova "saglasno njihovoj strateškoj orjentaciji, ali imjući u vidu i stav građana albanske zajednice koja je druga po brojnosti u Makedoniji", rekao da su to uradili samo zbog strateške orjentacije, a ne zbog Albanaca.



"Ne stoji argumentacija da su priznali Kosovo zbog Albanaca, jer kako to da u Crnoj Gori priznaju Kosovo kada su Srbi druga nacionalna zajednica po brojnosti. Gdje je tu princip", rekao je Dačić.



On je naglasio da su sve zemlje iz okruženja koje su priznale Kosovo to učinile da bi se približili zapadu.



"Time su pokazali da njihova strateška orjentacija nije razumijevanje problema sa kojima se Srbija suočava", naglasio je on i dodao da je Makedonija bila nekorektna prema Srbiji, jer je Srbija priznala Republiku Makedoniju, iako je to bilo suprotno njenim strateškim opredjeljenjima, a to je prijateljstvo sa Grčkom.



Dodaje da Makedonija to nije dobro vratila, jer je priznala Kosovo, ali da bez obzira na to Srbija nije povukla priznanje i da je zbog toga imala "različite faze u odnosima sa Grčkom".



"Pokazalo se da smo pogriješili, jer se Makedonija sada zove Sjeverna Makedonija. Da smo bili u pravu ostala bi Republika Makedonija", zaključio je Dačić.





