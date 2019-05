Novoizabrani predsjednik Sjeverne Makedonije Stevo Pendarovski ocijenio je da pozicija njegove zemlje prema Kosovu ne opterećuje odnose Makedonije i Srbije i naveo da se nada skorom susretu sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

Stevo Pendarovski / 24sata.info

"Mi smo priznali nezavisnost Kosova, a tu odluku donijeli smo u saglasnosti sa našim strateškim orijentacijama i, svakako, imajući u vidu i stav građana albanske zajednice, koja je druga po brojnosti u našoj državi", rekao je Pendarovski za beogradsku "Politiku".



Pendarovski je ocijenio da su odnosi sa Srbijom sada vrlo dobri i poručio da će učiniti sve da se odnosi dvije države razvijaju u pozitivnom pravcu.



"Tu obavezno spada i bilateralni susret sa predsjednikom Vučićem, kojem se nadam odmah po preuzimanju funkcije predsjednika Sjeverne Makedonije", rekao je Pendarovski.



On je objasnio da namjerava da bude predsjednik svih građana Sjeverne Makedonije i da kao takav mora da radi i na ostvarivanju strateških ciljeva države, a to su članstvo u NATO-u i EU, što, kako je naveo, podržava većina građana.



Pendarovski je istakao da je euroatlantska orijentacija vlastiti izbor građana.



On je naveo da je u svom programu naglasio značaj saradnje s Rusijom i Kinom i istakao da da će učiniti sve da se ta saradnja dalje razvija.





(24sata.info)