Premijer Sjeverne Makedonije i lider SDSM Zoran Zaev najavio je promjene u izvršnoj vlasti i u stranci kako bi se otklonile slabosti.

Kako su prenijeli lokalni mediji, Zaev je rekao da sada, po završetku predsjedničkih izbora, slijede promjene u izvršnoj vlasti, počevši od vlade, preko državnih institucija, javnih preduzeća pa do lokalne vlasti i stranke - SDSM.



Čistku u redovima vlasti, popularno nazvanu "Operacija metla", Zaev je najavio nakon prvog kruga predsjedničkih izbora 21. aprila, kada su brojni građani, koji su na parlamentarnim i lokalnim izborima glasali za SDSM, apstinirali zato što su nezadovoljni radom njegove vlade i ponašanjem funkcionera.



Kako je istakao, mora doći do promjene određenih rukovodećih struktura jer su određeni funkcioneri pokazali slabost.



"Ja sam nadležan u izvršnoj vlasti i tu će biti promjena. Od danas počinjem da pravim analize, svakako u određenim konsultacijama sa prvim saradnicima. Promjene će biti napravljene u najkraćem mogućem periodu, ali da bi počeli takve postupke moraju da budu zvanično zatvoreni predsjednički izbori", rekao je on.



Zaev je potvrdio da je ministar kulture Asaf Ademi (DUI) danas podnio ostavku, napominjući da je ranije dogovorena i da se taj ministar povlači iz zdravstvenih razloga.





