Šef srpske diplomatije Ivica Dačić rekao je danas povodom izjave Bedžeta Pacolija da će Priština proglasiti personom „non grata“ svakog ko poriče ratne zločine na KiM, pa i i na njega, jer je rekao da je bombardovanje počelo na osnovu lažnog izvještaja o navodnom masakru nad civilima u Račku, da je ironija da najveći krvnici i zločinci koji su vodili OVK, sada hoće da sude.

Ivica Dačić / 24sata.info

"Umjesto njima da se sudi, oni bi sada htjeli da sude Srbima za navodne zločine nad Albancima", rekao je Dačić za Tanjug.



On je istakao da je NATO agresija 1999. godine započela na osnovu navodnog masakra u Račku, za koji Pacoli optužuje Srbiju.



Masakr se nije desio, zato što nigdje nije potvrđen i zato što nije donijeta ni jedna presuda za taj slučaj, navodi Dačić.



"Čak i forenzička istraživanja koja su vršena, potvrdila su da je u slučaju Račak riječ o borcima i teroristima, a ne o civilima", istakao je Dačić.



On je dodao da se zalaže da se svi zločini procesuiraju, bez obzira da li su ih počinili Srbi, Albanci ili bilo ko drugi.



"To se i dešavalo pred Haškim tribunalom. Ali, činjenica je da mnogi od tih zločina nisu procesuirani i da je baš zbog toga formiran taj Specijalni sud za zločine OVK", kazao je Dačić.



Šef srpske diplomatije naveo je da je Pacolijeva najava dodatni pritisak Prištine na Srbiju uz već viđene "prijedlog rezolucije i donošenje" raznih akata i dokumenata koji oni donose i postupaka koje imaju veze sa Srbijom kao što je rezolucija o navodnom genocidu Srbije nad građanima Kosova, pa onda zahtjev za ratnom odštetom...



(24sata.info)