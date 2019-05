Poznati sportski komentatot Milojko Pantić (72) priveden je sinoć na Brankovom mostu, poslije sudara sa džipom interventne jedinice, a prema posljednjim informacijama vozio je sa 1.73 promila alkohola u krvi.

On je, nakon triježnjenja pušten iz pritvora, a njegov izlazak iz stanice izazvao je ogromnu pažnju medija.



Kada je izašao iz pritvora on je rekao da je bio na svadbi i da je malo popio.



"Bio sam na veselju, popio malo, i to je to. Ništa se nije desilo, nisam nikoga ubio, nikog nisam zgazio...", kaže komentator.



Na pitanje šta se tačno dogodilo, on je rekao: "Napišite, ja sam kreten!"



Upitan da li je tačno da je udario u automobil interventne policije, pa potom pobjegao sa lica mjesta, Milojko kaže: "Ja pobjegao sa lica mjesta? Ne znam šta se dogodilo", kazao je Pantić.



On je sinoć na trijježnjenje odveden oko 1 sat poslije ponoći.



"U Ulici Staro sajmište u Novom Beogradu došlo je do saobraćajne nezgode tako što M. P. (1947), vozač automobila ''ford fokus'', nije postupio u skladu saobraćajnim znakom ''obavezno zaustavljanje - stop'', već je nastavio kretanje i udario u službeno vozilo Interventne jedinice micubiši pajero", navodi u MUP.



Nakon nezgode, vozač "ford fokusa" se udaljio sa lica mjesta, tako što je pokušao da pobjegne u pravcu Zelenog venca i to vozeći suprotnom kolovoznom trakom preko Brankovog mosta, navela je policija, ali i da je vozaču vozila "ford fokus" je, zbog utvrđene količine alkohola u krvi, određeno zadržavanje do istrežnjenja.

