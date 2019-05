Jedan od najpoznatijih srpskih pisaca, Svetislav Basara, gostovao je u emisiji HRT-a "Nedjeljom u dva".

Svetislav Basara / 24sata.info

Izjavio je da ga solidan broj Srba doživljava kao čovjeka koji pljuje na sve srpsko i da je to nešto na što se naviknuo te da na to uopće više ne obraća pozornost.



Na pitanje urednika i novinara Aleksandra Stankovića da objasni ono što je rekao - da nema svjetskih zavjera, da Srbi kako su radili, tako su i dobili - Basara je rekao da je sklonost Srba, uključujući i njega, za sve što se dogodi a nije im po volji - okriviti nekog drugog.



Ispričao je i kako je doživio fenomen "pomrčine Sunca" 1999. godine u Srbiji. "Kao da je pala neutronska bomba - eliminirala ljude, a infrastrukturu nije srušila. Nigdje nikoga nije bilo na ulici, kazao je Basara i dodao da je legitimno pravo režima, poput Miloševićeva, da širi takve informacije. "Šokiralo me da su ljudi tako masovno nasjeli na to".



Basara je govorio i o Kosovu, a na pitanje urednika Stankovića je li realno da se Kosovo "može vratiti", kazao je da nije.



- Bojim se da nije realno i bojim se da to ne bi ni odgovaralo onima koji se kao zalažu za povratak Kosova. Mislim da bi to bio najmračniji scenarij, kazao je.



- Uoči rata na području bivše države nisam mogao vjerovati da će netko otići toliko daleko da doista dođe do pravog rata, kazao je Basara.



Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, za srpske prilike već je dugo vladar, kazao je Basara.



- Već je prošao polovinu roka trajanja srpskih vladara. Sedma je godina u jeku. Teško je reći kakav je vladar. Nije bilo omraženijeg srpskog vladara. No ne bi se moglo reći da je tip vladara poput Slobodana Miloševića. Njega je teže slušati i gledati nego podnositi. Opozicija ne dijeli moje mišljenje. Vrlo je ogorčena stanjem stvari. Opozicija ga želi smijeniti, ali ne radi ozbiljno na tome, dodaje Basara, prenosi HRT.hr.



Odgovarajući na pitanje hoće li oporba uspjeti u namjeri da Vučić ode s vlasti, Basara je odgovorio negativno.



Basara je govorio i o prosvjedima u Srbiji, Vojislavu Šešelju, susretu Aleksandra Vučića i Kolinde Grabar-Kitarović, humoru, alkoholu, religiji, kršćanstvu, pravoslavlju, jednostavnosti života, umiranju.





