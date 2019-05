Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izrazio je žaljenje što je njegova ideja o konačnom uspostavljanju kompromisne granice između Srba i Albanaca propala.

Aleksandar Vučić / 24sata.info

Kako je naveo, ideja je propala jer je srpski narod mislio drugačije, a to će nas, uvjeren je, skupo koštati za dvije do tri decenije.



Najavio je da će 8. maja imati susret sa Mateom Salvinijem, da će 10. maja biti vojna parada u Nišu, i da će poslije toga Srbima sa Kosova i Metohije prenijeti ishod samita u Berlinu i svih razgovora po pitanju Kosova i Metohije.



Vučić je, odgovarajući na pitanje vezano za najavljeno donošenje odluke o kontramerama na prištinske takse i o izborima, kazao da svakog dana razmišlja o tome, prenosi Tanjug.



Prema njegovim riječima, vodila se žestoka kampanja protiv mogućnosti kompromisa razgraničenjem, kako iz dijela strane, tako i domaće javnosti, jer su želeli nezavisno Kosovo na cijeloj njenoj teritoriji.



"Svi koji su pravili nezavisno Kosovo, dok se govorilo o razgraničenju pravili su se nevješti, jer nisu htjeli da kažu da su za cjelokupno Kosovo nezavisno od Srbije. Za to se zalaže Rada Trajković, isto kao i njemačka kancelarka Angela Merkel i svi ostali", objasnio je Vučić.



Kazao je da se ne zalaže za nezavisno Kosovo u tim granicama, već za konačno uspostavljanje kompromisne granice Srba i Albanaca.



"Moje ideje su propale. To će skupo koštati naš narod, našu zemlju za 20-30 godina. Od toga što ću imati ličnu utjehu što će neko da kaže da sam bio dalekovid, neću imati ništa. Nisam bio dovoljno ubjedljiv, nisam uspio da objasnim kakvo je realno stanje, da je od emocija najvažnija realnost", ukazao je Vučić.



Rekao je da su odigrali prevaru svi oni koji su već priznali nezavisno Kosovo i izjasnili se protiv razgraničenja, a na tome je radio i dio domaće javnosti, posebno oni koji su učestvovali u stvaranju nezavisnog Kosova.



Podsjetio je da je Priština donijela 2008.deklaraciju o nezavisnosti, a da su se tada oni koji su bili na vlasti pravili blesavi, pomogli im traženjem mišljenja Međunarodnog suda pravde, kao i izvlačenjem pregovora iz UN u EU.



"Što se mene tiče, meni u istorijskom smislu će biti lakše, jer ću biti upamćen po veličanstvenim putevima, mostovima, što sam u kratko vrijeme udvostručio plate i penzije i to realno, a ne nominalno kako ljudi mogu da žive bolje. A neko drugi će nažalost morati da saopštava teške i loše vijesti za Srbiju u budućnosti i ko je lagao naš narod, zašto su Srbi pristajali na laži Haradinaja i Trajkovićeve nego što su željeli da čuju istinu“, kazao je on.



