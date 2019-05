Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić naveo je da je "važno postati dio Evropske unije, ali je važnije, najprije preživjeti a zatim obezbijediti sigurnu budućnost za našu djecu, bez obzira na sve formalne okvire u kojima ćemo da se krećemo".

Arhiv / 24sata.info

"Ništa od toga ne možemo sami, zato su nam potrebni prijatelji", rekao je Vučić, u autorskom tekstu koji je danas objavio dnevni list Kurir, a u kojem je sumirao utiske sa nedavnih sastanaka u Pekingu i Berlinu, uz ocjenu da se problemi na ovdašnjim prostorima ne mogu riješiti bez Evrope.



On je naveo da "postoje prilike koje ne treba propustiti, i Berlin je, svakako, bio jedna od njih".



Kako je ukazao, to je "tačka sa koje se određuje da li će nam sljedeće godine prolaziti u gigabajtima, ili u mitovima. Brzo, ili užasno sporo. U razvoju, ili u svađi i podjelama. U razumijevanju, ili zbunjenosti".



"Dio Balkana to, očigledno, nije shvatio. (Denis) Zvizdić, (Ramuš) Haradinaj, (Hašim) Tači, potcijenili su Evropu, Merkelovu i Makrona, na način na koji to nije urađeno još od čuvenog mita u kojem je ona djevojčurak koju otima i siluje Zevs", napisao je Vučić.



Vučić je, povodom skupa u Berlinu, naveo da su "naše balkanske podjele, zađevice, sitni interesi, narcizam malih razlika, bili, ponovo, važniji dijelu balkanskih političara, nego potreba da nešto, kompromisom, riješimo".



"Za čiji račun, osim skupljanja jeftinih političkih poena, za domaću upotrebu, ili dodvoravanja onim silama u kojima neko prepoznaje Zevsa lično? Ne znam, ali znam da Evropa, poslije svega, neće da se povuče, svjesna da je ovaj prostor, njen prostor, i da je ovaj problem, njen problem", naglasio je Vučić.



U tekstu je Vučić istakao važnost susreta koje je imao nedavno u Pekingu, sa najvišim kineskim i ruskim predsjednicima, ali i ocijenio da "bez obzira na narastajuću snagu Kine i Rusije, ogromnu snagu Amerike, moramo da razumijemo da bez Nijemaca i Francuza, ali i Italijana i drugih Evropljana, nećemo moći da riješimo nijedan od svojih problema u budućnosti".



(RSE)