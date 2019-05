Premijer Sjeverne Makedonije Zoran Zaev izjavio je danas da će njegova zemlja ovog ljeta, u junu ili julu, dobiti "zeleno svijetlo" za početak pregovora sa Evropskom unijom.

Zoran Zaev / 24sata.info

Povodom nagađanja da će Sjeverna Makedonija dobiti datum u junu, kako je najavljeno prošle godine, ili će to biti odloženo, Zaev je istaknuo da su "reforme maksimalno sprovedene" i da je "završeno sve što je Vlada zacrtala u reformskom Planu 18, a Evropska komisija odobrila".



On je dodao da ostaje još samo da se donese zakon o javnom tužilaštvu, s kojim se napredovalo u dogovorima sa opozicijom i da će on uskoro biti utvrđen.



"Prespanski dogovor i sve ono što se dogodilo u našoj zemlji je zaista ozbiljna motivacija da se desi to što očekujemo, a dogodiće se da dobijemo datum i odluku za otpočinjanje pregovra sa EU", rekao je premijer Sjeverne Makedonije Zoran Zaev.



Eventualno pomjeranje datuma, dodao je, ni kom slučaju neće bit zbog Sjeverne Makedonije ili nekih drugih razloga, već zbog toga što se ove godine održavaju izboriza Evropski parlament.



Premijer Zaev je također rekao da se kao optimista vratio sa neformalnog sastanka za Zapadni Balkan koji je održan u Berlinu, gdje je fokus bio na oblikovanju procesa za rješavanje spora Beograda i Prištine.





(24sata.info)