Ako nas neće Europa, ima ko hoće, izjavio je srpski ministar obrane Aleksandar Vulin, ukazujući na opredijeljenost Srbije da pripada europskim vrijednostima, "ali ne po cijenu" da moli za ulazak u Europu.

Aleksandar Vulin / 24sata.info

"Mi želimo pripadati europskim vrijednostima, hoćemo surađivati, ali ne po cijenu da mi moramo moliti za ulazak u Europu koja nas ne želi. Ako nas ne želite, postoje i drugi savjeti i savezi", rekao je Vulin za komercijalnu provladinu TV Pink.



Komentirajući summit o zapadnom Balkanu, održan u Berlinu 29. travnja, Vulin je rekao da "to nije bio format EU-a".



"To su dvije velike, moćne zemlje koje se moraju poštovati i čije stajalište morate znati. U ovom trenutku je i europska administracija na odlasku, sada su izbori, a što će biti - vidjet ćemo za pola godine", rekao je Vulin, prenosi Hina.



On je ocijenio da su na skupu u Berlinu pretežito i u većini bile države koje su priznale Kosovo te da je srpski predsjednik Aleksandar Vučić, sudjelujući na skupu, u takvim okolnostima "dokazao da je jedini državnik na Balkanu koji ima hrabrosti voditi samostalnu vanjsku politiku".



Berlinski summit organiziran je na inicijativu njemačke kancelarke Angele Merkel i francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, a okupio je čelnike zemalja zapadnog Balkana te premijere još dviju članica EU-a, Hrvatske i Slovenije. Glavna tema sastanka bila je deblokada dijaloga između Srbije i Kosova.



(24sata.info)