Kosovski predsjednik Hašim Tači izjavio je da se protivi ideji razmjene teritorija i da se zalaže za bliže povezivanje s Kosovom opština Preševo, Medveđa i Bujanovac na jugu centralne Srbije, ali bez promjene granica.

Foto: 24sata.info

"Bilo je puno nerazumijevanja. Nećemo pristati na razmjenu teritorija. Takvu trgovinu neću dozvoliti. Ne želimo ni da na Kosovu nastane druga Republika Srpska. To bi moglo da se desi kad bismo sjeveru dali specijalan status", odgovorio je Tači u intervjuu za njemački sedmičnjak "Špigl" na pitanje o eventualnoj razmjeni teritorija, prenosi Tanjug.

On tvrdi i da ideja o razmjeni teritorija nikad nije bila na stolu, već da se on zalaže za "bliže povezivanje Preševa, Medveđe i Bujanovca s Kosovom", i to "otvorenim granicama, ali bez promjene granica, ni za jedan centimetar“.

Na pitanje da li vjeruje da bi Beograd prepustio te oblasti, Tači kaže da govori o evropskoj perspektivi. "Kad Srbija i Kosovo postanu članice EU, takvo povezivanje bi bilo moguće", rekao je Tači.

On je ponovio da Beograd treba da prizna nezavisnost Kosova, kao i "genocid nad Albancima".

Upitan na kakve ustupke je Priština spremna prema Beogradu, na primjer na sjeveru Kosova, Tači je odgovorio: "Ni na kakve. Zašto bismo to radili? Srbi na sjeveru su građani Kosova sa svim pravima".

On je kazao i da je Zapad ranije bio jedinstven protiv promjene granica na zapadnom Balkanu, ali da sad više ne govori jednim glasom.

"To je loše. Trajni sporazum imat će zdravu osnovu samo ako svi, pa i SAD, stoje iza toga. Jer, Srbe i kosovske Albance danas dijeli čitava rijeka krvi", rekao je Tači.

(FENA)